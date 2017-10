Nana Mouskouri en spectacle à Moncton en mai

Véritable légende de la chanson, Nana Mouskouri sera de retour au Casino Nouveau-Brunswick à Moncton, le 25 mai, afin d’offrir un concert dans le cadre de sa tournée Forever Young.

La chanteuse a offert un concert sur cette même scène en avril 2014 pour célébrer ses 50 ans de carrière musicale. Elle avait alors 79 ans.

Pour cette nouvelle tournée, la grande dame propose de faire un voyage dans le passé en retournant aux sources de ses inspirations. Les rêves ne s’effritent pas, tout comme les chansons. Relevant plutôt de l’éternel, elles portent en elles bien des souvenirs. Les chansons de Nana Mouskouri ont bercé plusieurs générations.

La chanteuse attribue son inspiration aux artistes qu’elle a rencontrés au fil des tournées, des gens d’innombrables pays, qui lui ont appris à aimer les mots et les mélodies. Soixante ans de musique et de merveilleuses amitiés: Manos Hadjdakis, Nikos Gatsos, Michel Legrand, Quincy Jones, Bob Dylan, Leonard Cohen, Bobby Scott, Simon and Garfunkel, Serge Gainsbourg, Pierre Delanoë, Claude Lemesle, Mark Knopfler, Tony Visconti, Serge Lama, Joni Mitchell, Francis Cabrel… et bien d’autres d’un peu partout, d’hier et d’aujourd’hui.

«Peu importe ce que vous désirez réaliser, tout ce qui compte c’est la façon d’y arriver!», proclame l’artiste à la voix unique qui chante principalement en français, en grec, en allemand, en anglais et en espagnol.

Les billets pour le spectacle seront en vente à compter de vendredi et leur prix varie de 54,99$ à 74,99$ (plus les taxes et les frais supplémentaires applicables). Les portes ouvriront à 19h et le spectacle débutera à 20h.