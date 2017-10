Éric Salvail prend une pause dans la foulée d’allégations d’inconduite sexuelle

Se disant « fortement ébranlé » par les propos publiés mercredi matin au sujet d’allégations d’inconduite sexuelle formulées contre lui, l’animateur et producteur Éric Salvail prend une « pause professionnelle ».

Cette décision est survenue dans la foulée de nombreuses allégations rapportées mercredi dans le quotidien La Presse. Onze personnes ont raconté aux journalistes du quotidien – 10 sous le couvert de l’anonymat, mais un a accepté que son nom soit publié – avoir subi des inconduites sexuelles, ou en avoir été témoins, de la part du producteur et animateur Éric Salvail.

« J’aborde cette situation avec énormément d’empathie pour tous ceux et celles à qui j’aurais pu causer un malaise ou quelque forme de préjudice que ce soit. Je n’ai jamais eu l’intention d’indisposer quiconque », écrit l’homme dans une courte déclaration publiée sur sa page Facebook.

Il souligne qu’il va prendre une pause de quelques jours afin de faire le point sur les événements.

Groupe V Média a décidé de suspendre l’émission « En mode Salvail » des ondes de son réseau de télévision V dès mercredi pour une période indéterminée, à la suite des allégations visant son animateur.

« Groupe V Média évalue également présentement sa relation d’affaires avec la maison de production Salvail & Co. Le groupe n’émettra aucun autre commentaire pour le moment », a écrit l’entreprise dans un communiqué.

Depuis, la page web de l’émission « En mode Salvail » a été retirée.

C’est aussi le cas de la page de son émission de radio sur les ondes de Rouge FM, « Éric et les Fantastiques ».

Le transporteur aérien Air Transat, qui avait lancé un concours « Direction en mode Salvail avec Air Transat », maintien la promotion pour ne pas priver les gagnants du concours de leur prix, mais a décidé d’annuler la présence d’Éric Salvail à l’activité promotionnelle organisée.

Les supermarchés Métro ont aussi décidé de suspendre leur entente publicitaire avec l’animateur et producteur Éric Salvail.

Réactions des politiciens

Réagissant aux allégations, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a déclaré qu’il est temps que les harceleurs sachent que leurs comportements inacceptables ne resteront pas impunis.

Questionné à ce sujet mercredi matin dans les couloirs de l’Assemblée nationale, M. Lisée a tenu à saluer l’homme qui a fait la dénonciation à visage découvert.

Il estime que les employeurs de M. Salvail doivent poser des gestes vu la lourdeur des accusations, mais qu’il doit aussi avoir l’occasion de donner sa version des faits.

« Mais je pense qu’on est dans une époque où la pression doit être renversée et que les harceleurs et les présumés harceleurs doivent être complètement sur la défensive et savoir que ces comportements sont inacceptables et vont être dénoncés et vont avoir des conséquences », a déclaré le chef.

La ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, a aussi rappelé que toute personne a droit à la présomption d’innocence.

Elle a toutefois qualifié les actes rapportés dans les allégations de « révoltants ».

La ministre estime aussi qu’il est crucial que les victimes puissent dénoncer si elles le souhaitent. « Il faut encourager les victimes d’actes à aller chercher de l’aide », a-t-elle poursuivi.