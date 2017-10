La rencontre de trois visions du monde

Intense, émouvant et fortement teinté par l’humour, le nouveau-né du triptyque de fictions biographiques sur des Acadiens, L’incroyable légèreté de Luc L., a été salué par une ovation du public lors de la première au théâtre l’Escaouette à Moncton.

Sur la scène, trois amis artistes se retrouvent pour créer un spectacle. Luc L., Pierre-Guy B. et Christian E., se rencontrent à Québec pour répéter une nouvelle création. Ces trois personnalités qui ont des différences fondamentales seront alors appelées à se remettre en question et à confronter leur réalité. La pièce commence par un talk-show à Moncton, animé par Luc L., pour ensuite se transporter à Québec, au Pays de la Sagouine et dans l’Ouest où l’humoriste présente des spectacles. On voyage d’un bout à l’autre du pays. Encore une fois, on assiste à une folle aventure presque vertigineuse. Dans l’ensemble, la pièce a été bien accueillie par les spectateurs mercredi. La salle était bondée.

«C’est la cerise sur le sundae. J’ai adoré ça. Je n’ai pas été déçue. Les deux autres comédiens sont restés à la hauteur. Cette complicité qu’il avaient a donné une belle énergie», a exprimé Murielle Savoie.

Des spectateurs originaires de McKendrick, le village natal de Christian Essiambre et de Luc LeBlanc, se sont reconnus dans cette œuvre.

«J’ai vu Luc Leblanc à Val-d’Amour quand il était jeune et il faisait déjà la Sagouine avec un linge à vaisselle sur la tête. Ce sont des super comédiens physiques qui ont tout le temps été drôle», a souligné une autre spectatrice.

C’est surtout à travers le regard et les commentaires de Christian E. et de Pierre Guy B. qu’on découvre le parcours de Luc LeBlanc. Ponctuée de répliques savoureuses, de belles trouvailles et de très beaux moments, cette œuvre sort résolument des sentiers battus. Il faut voir leur imitation de la Sagouine ou encore la montée de lait de Pierre-Guy B. à l’égard des drapeaux acadiens et de la fierté acadienne. La folie bohème et l’humour acide de Pierre-Guy Blanchard donnent une couleur singulière à ce spectacle. Chacun se moque un peu de l’autre, notamment de Christian Essiambre, avec ses deux maisons, ses deux voitures et sa garderie à 7$. Luc LeBlanc maîtrise l’art du gag bien placé. Une blague n’attend pas l’autre.

Si les deux premiers volets, Les trois exils de Christian E. et Le long voyage de Pierre-Guy B. ont été époustouflants, il reste que ce troisième chapitre manque un peu de profondeur. Ce n’est que vers la fin du récit que le comédien se livre vraiment. La pièce demeure un peu en surface.

Le travail des comédiens est remarquable et on assiste à un beau survol du parcours de Luc LeBlanc, qui présente même quelques personnages de son cru. C’est intéressant cette démarche où l’on navigue entre la réalité et la fiction.

«Vu que j’ai étudié en art dramatique, c’est vraiment intéressant de voir le parcours de deux d’entre eux qui sont des comédiens de métier. Je pense qu’il y a une attention particulière qui a été prise pour s’assurer que même si quelqu’un ne connaît pas tous les éléments, il ait des points de référence», a commenté un spectateur Samuel Rioux.

La pièce fait référence aux deux premiers volets en revenant parfois sur la vie de Christian E. qui s’est exilé au Québec et sur la carrière du musicien Pierre Guy B.

«J’ai beaucoup aimé ça. J’ai vu les deux autres spectacles précédents. On amène Luc LeBlanc dans la folie des deux autres. Il y a aussi la facette de ces trois hommes qui sont différents, mais qui en même temps se ressemblent beaucoup. C’est sûr que pour moi, la première pièce était spéciale, mais le troisième est très drôle et très touchant. C’est une très bonne trilogie et j’aimerais voir les trois une à la suite de l’autre», a partagé Jonathan Savoie.

L’action se déroule dans un décor épuré composé de trois chaises, de quelques microphones et de l’arsenal d’équipements de musique de Pierre-Guy Blanchard. La pièce est mise en scène par Philippe Soldevila, qui a écrit le texte avec les trois comédiens. Coproduite par le théâtre l’Escaouette et le théâtre Sortie de Secours, L’incroyable légèreté de Luc L. est présentée de nouveau à Moncton les 19 et 20 octobre à 19h30. Cette pièce sera aussi à l’affiche du Théâtre Périscope à Québec en mars 2018.