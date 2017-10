Salon du livre de Dieppe: quatre jours à faire le plein de nouveautés littéraires

Pendant quatre jours, les lecteurs du sud-est du Nouveau-Brunswick pourront découvrir des nouveautés littéraires publiées par une centaine de maisons d’édition. Le 27e Salon du livre de Dieppe a ouvert ses portes, jeudi, en accueillant plus de 800 jeunes.

Annie Bourdages de la Librairie La Grande Ourse estime que sans les visites scolaires, le Salon du livre aurait du mal à exister. Pour cette libraire d’expérience, les salons du livre constituent un moment crucial dans l’année.

«C’est vital. Si on n’avait pas le salon, on serait fermé. C’est dans les salons que les librairies font l’argent pour vivre le reste de l’année. Si on n’a pas ça, on ne peut pas fonctionner. Dieppe est un des gros, mais les salons se sont décuplés ces dernières années, donc la clientèle qui venait de Saint-Jean et de l’Île-du-Prince-Édouard ne vient plus», a déclaré Annie Bourdages.

Les bibliothécaires des écoles sont également au rendez-vous afin de regarnir leur bibliothèque. Chaque exposant propose des nouveautés aux visiteurs. Cette année, La Grande Ourse occupe plus de la moitié du salon avec sa trentaine de stands. Annie Bourdages note que toute la collection jeunesse d’épouvante Passepeur de Richard Petit (Éditions Boomerang) et la série de romans à «grosses lettres» Big sont très populaires. La librairie accueille aussi quelques auteurs vedettes comme Soeur Angèle, Jocelyne Mallet Parent, Anne-Marie Couturier et Catherine Laratte.

«Avant, beaucoup d’éditeurs se représentaient eux-mêmes, mais maintenant, ils n’ont plus leur propre stand alors ils se tournent vers nous.»

Du côté des Éditions Perce-Neige, on mise sur le nouveau roman de Camilien Roy, Mémoires d’un homme inutile, paru cet automne. L’auteur de Bathurst sera présent au Salon. Sur les présentoirs de Perce-Neige, l’éditeur Serge Patrice Thibodeau a mis en évidence le récit de Viola Léger, La petite histoire de la Sagouine et le nouveau recueil de poésie de David Chéramie, L’allée du souvenir, publié dans la collection Acadie tropicale.

Les Éditions La Grande Marée qui accueillent sept auteurs, estime que le livre de la jeune Sophie Daigle, Eva et le miroir magique, le conte de Louÿs Pitre, Arthur le siffleux, ainsi que le plus récent conte de Jean-Claude Basque, Le secret de la toison dorée pourraient figurer parmi les favoris au Salon du livre de Dieppe. Pour les adultes, on retrouve, entre autres, le plus récent ouvrage historique d’André Carl Vachon, Une petite Cadie en Martinique, ainsi que Ti-toine et la petite histoire du Village historique acadien de Sylvain Rivière et Zoël Saulnier.

Au kiosque des Éditions de la Francophonie, plusieurs auteurs sont en place afin d’accueillir les visiteurs. Parmi les ouvrages à surveiller, le livre Les Chansons du groupe 1755, Le sprint final de Denis Sonier, Randonnée en mer de Gabriel Doiron et Le coeur éteint de Justin Guitard.

La littérature jeunesse occupe une place de choix à Dieppe. Les Éditions Bouton d’or Acadie proposent plusieurs nouveautés, dont un guide touristique assez original de Diane Carmel Léger, L’Acadie en baratte, illustré par Raynald Basque. Une exposition de ses œuvres est également en montre au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe où se trouve le salon. Le magnifique abécédaire Ah! pour Atlantique de Sylvain Rivière et Réjean Roy figure aussi parmi les nouveautés.

Des animations jeunesse

Pendant toute la tenue du salon, les petits auront droit à une multitude d’animations jeunesse données par plusieurs auteurs. Maurice Bélanger de l’Abitibi en est à sa première visite au Salon du livre de Dieppe.

«Je suis vraiment content d’être ici. Je fais sept animations dans les centres de la petite enfance. Je viens présenter mon dernier livre Il était une fois un petit loup gentil qui porte sur l’acceptation des différences», a expliqué l’auteur qui a créé le personnage de Moridicus.

Ce père de cinq enfants se spécialise dans les animations pour la petite enfance, parfois aussi jeunes que 2 ans. Ce sont des activités d’éveil à la lecture. Ses présentations portent sur l’acceptation des différences.

«C’est sûr qu’il faut bouger et être animé. C’est toujours un défi de capter leur attention.»

Le créateur de Presto et Balthazar, Roger Dubé, fait un retour au salon de Dieppe après quelques années d’absence. L’auteur et animateur, natif de Bathurst, arrive avec un nouveau livre sur les extra-terrestres.

«On découvre les planètes du système solaire. C’est toujours un peu ludique et éducatif. Ma nouveauté, c’est le spectacle Marionnettes et micromagie», a partagé M. Dubé qui fait des animations au salon et dans cinq écoles à la grandeur du District scolaire francophone Sud.

Le Salon du livre de Dieppe se poursuit jusqu’à dimanche. Plus de 1300 élèves sont attendus vendredi. En plus des exposants et des animations au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe, il y a aussi des activités dans divers lieux de la région.