Danser avec les symboles de la féminité à Moncton

Jasmyn Fyffe, Kathia Wittenborn et Marie Lambin-Gagnon sont les interprètes de la pièce The Dinner Party (Les exclues). - Gracieuseté: Élodie Lepage

La chorégraphe Marie Lambin-Gagnon débarque au Festival de danse en Atlantique à Moncton, cette fin de semaine, afin d’offrir sa plus récente création The Dinner Party (Les exclues).

Inspirée d’une œuvre en céramique, porcelaine et textile de l’artiste Judy Chicago, The Dinner Party, exposée au Musée de Brooklin à New York, la chorégraphie de Marie Lambin-Gagnon explore plusieurs thématiques reliées au féminisme.

La pièce de Judy Chicago, créée en 1979, est constituée d’une immense table triangulaire avec 39 couverts et devant chaque place, il y a une assiette avec une forme de vagin sculptée à l’intérieur. La chorégraphe précise que chaque vagin représente une femme qui a été importante dans l’histoire.

«Ce que j’ai aimé beaucoup de cette œuvre, c’est que l’artiste donne de l’importance à d’autres femmes et elle joue avec des symboles féminins. Il y a beaucoup de fleurs, de papillons, de roses, de couleurs qu’on associe plus à la féminité. À l’époque où j’ai été en contact avec cette œuvre, je n’avais pas vu beaucoup d’oeuvres féministes qui acceptaient et utilisaient à 100% ces symboles. Les oeuvres reniaient plutôt l’association à ces couleurs», a expliqué la chorégraphe de Toronto.

Profondément touchée par cette installation, elle a eu envie de créer une chorégraphie. Elle s’est inspirée d’abord des interprètes de la pièce pour créer son œuvre, en y intégrant des symboles de la féminité.

«C’est très coloré, dynamique, ça passe beaucoup d’une émotion à une autre. Il y a beaucoup de tableaux différents. C’est vraiment inspiré de ma relation ou d’un aspect de la danseuse qui m’a marqué. C’est assez éclectique. Il y a des choses par rapport à la sexualité, au comportement féminin émotionnel et à la beauté du corps féminin.»

Marie Lambin-Gagnon a d’abord fait des études en ballet classique pour ensuite poursuivre sa formation en danse contemporaine au School of Toronto Dance Theatre.

«J’avais envie d’un mode d’expression plus expressif. Je sentais que j’étais un peu prise dans un cadre avec le ballet et je trouvais ça très dur psychologiquement, mon expérience avec les professeurs, par rapport à la relation avec son corps. Il faut toujours essayer de «fiter» avec une image.»

Elle a fait des études également en arts visuels. Ses œuvres intègrent donc le visuel, le théâtre et même le chant.

«Nous avons beaucoup d’accessoires. On joue aussi avec les symboles, mais il n’y a pas de peinture en tant que telle, mais on joue avec l’image et les accessoires. Les costumes sont très colorés.»

Depuis la fin de ses études, elle danse pour des chorégraphes indépendants et des compagnies. Mais dès sa sortie de l’école, elle savait qu’elle voulait se lancer dans la création.

«C’est dans ma nature. Quand j’étais petite, je chorégraphiais pour ma sœur dans le salon. J’ai aussi étudié en art visuel donc créer même si c’est un différent médium, ç’a toujours été quelque chose qui me passionne.»

Elle aime mettre de l’avant l’interprète, non seulement le danseur, mais aussi l’être humain. C’est la première fois qu’elle présente son travail au Nouveau-Brunswick. En plus d’offrir un spectacle le samedi soir, elle donne une classe de maître le dimanche. The Dinner Party (Les exclues) sera dansé par trois interprètes, dont la chorégraphe elle-même. Le spectacle a lieu à la Salle Bernard-LeBlanc à 19h. Ce sera précédé de la projection d’un court métrage sur la danse Kines de Maxime Avant et suivi d’une discussion après le spectacle. C’est gratuit. Le Festival de danse en Atlantique se poursuit jusqu’au 29 octobre.