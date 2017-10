De mots et de mélodies avec Rose-Marie Bernaquez

Chef de choeur, chanteuse et professeure de chant, Rose-Marie Bernaquez s’apprête à faire un retour sur scène après plusieurs années d’absence. Elle a choisi d’offrir son concert à l’ancienne école Les p’tits travailleurs à Grand-Barachois.

Rachetée et rénovée par l’artiste multidisciplinaire Herménégilde Chiasson, l’école désaffectée a été transformée en studio d’artistes et en galerie d’art. Ce sera la première fois qu’un concert y sera présenté. Est-ce le début d’une nouvelle vocation pour cette école? Rose-Marie Bernaquez souligne que la salle qui tient environ 80 places a une acoustique fantastique.

«C’est sûr que c’est une galerie d’abord. C’est une très belle salle, ça sonne bien. Il y a du bois tout le tour. De l’autre côté de la galerie, on voit la mer», a déclaré l’artiste au cours d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle.

La musicienne qui dirige la chorale de Cap-Pelé et celle du CAFI à Moncton n’a pas offert de concert solo depuis son retour en Acadie. Elle avait envie de remonter sur scène. Elle s’est associée au pianiste et enseignant de musique Paul Richard pour mener à bien son projet de spectacle.

De mots, de voix et de vie, ce concert met de l’avant les paroles et les mélodies. Rose-Marie Bernaquez explique qu’elle parcourra un large éventail de chansons, allant de Jim Corcoran à Pink Floyd en passant par Maurane, Jacques Brel et même une pièce de l’auteur Herménégilde Chiasson et Jolène Richard, spécialement composée pour elle qui s’intitule Il y a des jours.

«Ce sont des chansons à textes. C’est d’abord les textes qui m’intéressent beaucoup et les mélodies parce que j’ai de la voix», a partagé l’interprète qui détient une maîtrise en chant.

Elle propose, entre autres, un arrangement de la pièce The Great Gig in the Sky de Pink Floyd avec des extraits de la Flûte enchantée de Mozart.

«J’aime faire des choses qui sortent un peu hors de l’ordinaire.»

Bien qu’elle ait chanté dans plusieurs opéras, cette fois-ci, elle se tourne plus vers la chanson populaire.

Bref, ce sont des chansons qu’elle aurait aimé composer. Ce premier concert de Rose-Marie Bernaquez revêt beaucoup d’importance pour elle. Elle souhaite l’enregistrer pour ensuite le présenter ailleurs.

«Je suis un peu sur le 220. Je suis vraiment excité et j’ai travaillé fort à ce projet depuis le printemps. J’ai fait beaucoup de recherches et j’ai écouté beaucoup de musique. Ce sont des choses qui me parlent», a-t-elle ajouté.

Le spectacle De mots, de voix et vie est présentée samedi à 19h30 à l’École Les p’tits travailleurs à Grand- Barachois (1718, route 133).