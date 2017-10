Réjean Larocque «Ose et fonce» (Vidéo)

Après Je t’invite sur mon île, un premier album qui lui a valu un beau succès d’estime à travers les radios communautaires de la francophonie canadienne et même jusqu’en en France, Réjean Larocque espère que son nouvel opus, Ose et fonce, pourra le mener encore plus loin.

Pour ce deuxième album, Réjean Larocque dit avoir apporté de nouvelles couleurs à sa musique.

«Je voulais qu’il soit plus country rock et nous avons aussi pensé ajouter du triple swing. Il y a aussi de nouveaux instruments comme de la mandoline et beaucoup plus de piano. Dans le premier album, il n’y avait qu’une seule pièce où on entendait du piano. Là, il y a dans plusieurs des 10 chansons.»

Lancé le 18 août à Lamèque, Ose et fonce aura droit à un deuxième lancement dans la région de Tracadie dans les prochaines semaines. Il reste seulement à confirmer la date et le lieu du lancement qui coïncidera avec un spectacle.

«J’aimerais bien que mes chansons jouent plus souvent à la radio. Actuellement, elles jouent beaucoup plus dans les radios du Québec qu’ici. Il est d’ailleurs possible que je fasse une tournée au Québec l’année prochaine. J’ai même été approché pour aller jouer à Bonaventure et quelques autres endroits dont les Îles de la Madeleine. J’espère que ça va débloquer», mentionne-t-il.

D’ici là, le chanteur country de Coteau Road sera aussi en spectacle 9 février à Lamèque. Ses cinq musiciens seront sur scène avec lui.

«J’aimerais bien en faire plus, mais c’est plutôt tranquille ces temps-ci. Le problème c’est qu’il n’y a pas tellement d’endroit pour se produire dans le Nord-Est», dit-il.

Notons qu’un premier extrait, Quand je vois tes yeux, qu’il interprète en duo avec Édith St-Pierre, joue depuis quelques semaines dans les différentes radios. Un deuxième extrait sera lancé en novembre, soit Nos plus belles histoires.

Ose et fonce est disponible dans les différents points de vente de Distribution Plage, quelques endroits au Québec, de même que sur le web auprès de iTunes, Spotify et Amazon.