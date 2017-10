Une nouvelle série humoristique – Les Newbies – sera tournée en Acadie

Une nouvelle télésérie acadienne a obtenu le feu vert du Fonds des médias du Canada afin d’aller en production. La série humoristique Les Newbies des auteurs André Roy, Christian Essiambre et Frédéric Mallet sera tournée à compter de l’hiver 2018.

L’Acadie tourne de plus en plus de fictions. Il s’agit de la troisième télésérie de fiction en une année à recevoir l’appui du Fonds des médias du Canada. Les producteurs viennent tout juste d’obtenir l’assentiment de l’agence qui finance la production télévisuelle au pays. «C’est un gros coup encore pour l’industrie du cinéma en Acadie. Depuis que j’oeuvre dans le milieu, c’est une des plus grosses années», a affirmé l’auteur et comédien André Roy.

Après avoir essuyé un refus au printemps, les producteurs ont refait leur devoir pour présenter à nouveau le projet cet automne. Le projet est estimé à 2,4 millions $, a fait savoir René Savoie des Productions du Milieu.

«Nous sommes très heureux pour l’industrie et pour le milieu de l’humour en Acadie. C’est vraiment de bon augure pour l’évolution de notre industrie», a affirmé celui qui préside aussi Média NB.

Le tournage, qui se déroulera sur quatre saisons, se tiendra de janvier à octobre 2018, principalement dans la région de Moncton. Une quarantaine de jours de tournage est prévue. Cette série produite par les Productions du Milieu de concert avec le Groupe Juste pour rire se situe entre la réalité et la fiction. Elle mettra en vedette, André Roy, Christian Essiambre, Luc LeBlanc qui incarnent leurs propres personnages. La plupart des comédiens seront de l’Acadie, à l’exception de quelques humoristes québécois qui feront des apparitions. Neuf rôles principaux sont prévus à la production. La série de dix épisodes de 30 minutes racontera l’ascension de trois humoristes, André, Luc et Christian, qui rêvent de faire carrière en humour et de percer au Québec. Ils seront aidés de leur agent incarné par Marc Lamontagne. À la croisée des chemins, les trois amis vivent des remises en question professionnelles.

«Comme auteur qui défend l’humour en Acadie, c’est tout le temps un peu le réflexe de dire que si on n’est pas à Montréal, on ne peut pas le faire ici. C’est un peu comme une satire qu’on fait. On s’est inspiré beaucoup de nos expériences.»

Plusieurs imbroglios surviendront dans leur parcours. Tout au long de la série qui se déroule sur une année, le trois acolytes voyageront de villes en villages dans un simili réseau de salles de spectacles médiocres, de centres communautaires et de bars lugubres. Ils tenteront d’attirer l’attention des gens de l’industrie québécoise. Le producteur estime que le gens en apprendront davantage sur la réalité des humoristes. André Roy souligne que ce sont des histoires inventées, mais basées sur la réalité. Sur le site web de la série, les comédiens raconteront d’ailleurs les vraies histoires qui ont inspiré les scénarios. L’humour a toujours fait partie de la route d’André Roy.

«Depuis que je fais le métier de comédien, je rêve de faire une série humoristique à la télévision. Je ne peux pas demander mieux. On est à la base de la création. Ce n’est pas un contrat comme un autre», a-t-il exprimé.

Celui qui a joué dans les séries dramatiques Le clan, Le siège et Belle-Baie, a adoré ses expériences. Cette fois-ci, il ajoute une corde à son arc en devenant l’un des auteurs de la série. C’est Christian Essiambre qui l’a approché pour créer cette comédie télévisée.

«C’est un projet de rêve et je travaille avec une équipe de rêve. J’ai tout le temps dit que je voulais rester en Acadie pour développer des projets et j’espère que ça va inspirer des gens qui veulent travailler en Acadie et faire de l’humour. Il y a de la place. J’ai hâte d’entrer dans le processus de production et de passer à l’action.»

La série sera réalisée par Fred Nassif qui a dirigé plusieurs projets en humour au Québec. Elle sera diffusée sur la chaîne Unis à compter de janvier 2019. Les producteurs travaillent à ce projet depuis trois années. Productions du Milieu a produit plusieurs documentaires, des émissions de variétés et la série dramatique Rural.com.