Juste pour rire TV et Les Newbies: «Gilbert Rozon ne sera plus là»

René Savoie entend maintenir son entente avec l’équipe du Groupe Juste pour rire, malgré la controverse entourant son ex-président et fondateur Gilbert Rozon qui fait face à des allégations d’agressions sexuelles.

Productions du Milieu a conclu une entente de coproduction avec Juste pour rire TV pour la production de la comédie télévisée acadienne Les Newbies. Ils ont commencé à travailler avec ce groupe bien avant qu’un scandale frappe l’entreprise de divertissement. Depuis, Gilbert Rozon, qui en était l’actionnaire principal, a été démis de ses fonctions. Les actions détenues par le président déchu sont maintenant à vendre.

«Je pourrais facilement dire que je me retire de travailler avec eux, mais ça ne m’intéresse pas de dire ça parce que les gens avec qui je travaille ont mis leur coeur et leur âme dans ce projet-là», a déclaré M. Savoie.

Il souligne qu’il n’a jamais rencontré Gilbert Rozon et qu’il n’a pas signé de contrat avec lui. C’est l’équipe de Juste pour rire TV, particulièrement Martin Roy, Carole Potvin et Émilie Corriveau, qui ont porté le projet de cette comédie dramatique.

«Nous avons travaillé avec ces trois personnes qui ont porté le projet avec André Roy (Productions l’Entrepôt). Nous avons beaucoup appris de ces gens-là et c’est sûr que je veux continuer de travailler avec ces gens-là. Pour moi, c’est clair que les gens avec qui j’ai travaillé vont continuer à travailler en télévision de quelque façon, probablement sous l’ombrelle de Juste pour rire qui appartiendra à une autre entreprise. Gilbert Rozon ne sera plus là et nous on va continuer de faire de la télévision.»

Il ne croit pas que Juste pour rire va mourir. Est-ce que l’entreprise changera de nom? Il ajoute qu’il est difficile de répondre à toutes les questions, tant que l’entreprise ne sera pas vendue.

Pour sa part, l’auteur et comédien André Roy souligne que l’équipe va de l’avant et qu’ils se concentrent sur l’écriture des scénarios des derniers épisodes.