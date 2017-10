Jean-Marc Couture: dans son Cabanon, où tous les rêves prennent vie

Puisant dans ses racines musicales, Jean-Marc Couture propose un nouvel album Cabanon; une œuvre personnelle qui témoigne de son attachement pour son Restigouche natal.

S’ouvrant sur un rock au rythme entraînant, ce deuxième opus de l’auteur-compositeur-interprète natif de Val-d’Amour lui ressemble plus que jamais.

«Vaut mieux y aller lentement que n’importe comment», s’amuse à chanter Jean-Marc Couture dans la pièce Lentement.

Il a pris le temps de bien faire les choses pour réaliser ce disque qui navigue entre le blues, le rock, le pop, avec des touches de country, de soul, de funk, de R&B ou encore de reggae. Il s’est entouré d’une équipe qui lui ressemble, en commençant par Carl Bastien, qui en signe la réalisation. Ce compositeur, accompagnateur et réalisateur a collaboré avec de nombreux artistes au Québec, dont Daniel Bélanger et Jean Leloup.

«Je me suis rendu compte qu’une grande partie des albums que j’aimais ont été réalisés par Carl Bastien. J’aimais les sonorités et la façon que c’était amené», a confié l’artiste qui a travaillé à cet enregistrement pendant quatre mois.

Après sa victoire à Star Académie en 2012, Jean-Marc Couture un fait paraître un premier disque Si tel est ton désir qui rassemble des chansons écrites par d’autres auteurs-compositeurs spécialement pour lui. Or avec le deuxième disque, il a voulu aller plus loin en prenant les rênes de sa destinée et en composant ses propres chansons. C’est aussi un retour aux sources.

Dans son cabanon

La création de ce disque a commencé dans son cabanon transformé en studio. Dans sa jeunesse, il avait converti le cabanon derrière la maison familiale en studio de répétition, avec l’aide de son père. Il a passé toute son adolescence à jouer de la musique dans ce studio improvisé. Quand il est déménagé dans la région de Montréal, il a eu envie de faire la même chose afin de se ressourcer. Il avait alors reçu l’aide de l’équipe de l’émission Design V.I.P. dirigée par Marie-Christine Lavoie qui est aujourd’hui son amie de coeur. Bien installé dans son cabanon, à l’écart du tumulte de la vie montréalaise, il a écrit la plupart des chansons de son album.

«Chaque homme ou chaque femme qui va dans son cabanon, c’est souvent là qu’il se retrouve. Pour pousser la métaphore encore plus loin, le cabanon,je le vois aussi comme si c’est ma tête, c’est-à-dire que c’est de là que les idées partent et que les rêves prennent vie.»

Artiste et entrepreneur

Des souvenirs de jeunesse, des anecdotes, des histoires d’amour et des idées qui reflètent son parcours ont inspiré les textes de ses chansons. Sur le plan musical, il a puisé dans toutes ses influences. Il a produit ce disque avec sa propre maison de disque JMC Productions.

«Je suis musicien. Mon travail, c’est d’en jouer et d’en composer. Mais je trouvais que c’était important de toucher à l’autre partie de ce métier, qui est le côté un peu plus affaire. J’ai décidé de partir à zéro et d’ouvrir ma compagnie de disque et d’apprendre un peu sur le tas en produisant cet album. Je suis vraiment content parce que ça me donne encore plus la flamme. Je suis encore plus fier et ça me donne encore plus un sentiment d’appartenance à mon projet et à mon produit.»

L’enregistrement a eu lieu au studio Planète à Montréal, en mode spectacle, évoquant les productions des années 1970. Avec des chansons qui posent un regard positif et empathique, même quand il s’agit de ruptures amoureuses, Jean-Marc Couture n’est pas du genre à se morfondre avec les aléas de la vie. Il voulait un disque festif qui reflète le plaisir qu’il a eu en studio. S’il lui arrive de composer le jour, il reste que la nuit demeure un moment de prédilection pour écrire ses chansons.

«Pendant la nuit, tout le monde dort et c’est comme si le temps s’était arrêté. Il y a quelque chose qui se passe là qui fait que l’inspiration vient plus facilement.»

Cabanon sort en magasin et sur les plateformes numériques ce vendredi. Jean-Marc Couture prépare un grand spectacle de lancement au Club Soda à Montréal, le 1er novembre. Par la suite, il envisage de débarquer au Nouveau-Brunswick pour quelques spectacles, mais il n’y a pas encore de date de confirmée. Autrement, il sera de la tournée des Gars du Nord au Nouveau-Brunswick à compter du 5 décembre.