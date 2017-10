Des policiers d’ici passionnés par l’émission District 31

La télésérie District 31 est sans contredit l’émission de l’heure dans le paysage télévisuelle francophone au pays.

Du lundi au jeudi soir, plus de 1.4 million de téléspectateurs ont les yeux rivés sur leur écran et suivent attentivement les aventures d’un groupe d’enquêteurs du Service de police du Grand Montréal (SPGM).

L’émission a atteint son paroxysme au milieu du mois, avec la diffusion d’un épisode où le personnage principal, la lieutenante Nadine Legrand, perd la vie après avoir été violemment percuté par une camionnette.

L’épisode en question a fait place à une des scènes les plus poignantes qui soit, alors que son conjoint et collègue Patrick Bissonnette fond en larmes et vacille dans les bras de son commandant Daniel Chiasson.

L’épisode percutant et le décès du personnage interprété par Magalie Lépine-Blondeau ont suscité une telle onde de choc que des milliers de téléspectateurs ont menacé de cesser de regarder la série et ont clairement exprimé leur frustration dans les médias sociaux.

Parmi les fidèles téléspectateurs de l’émission District 31 se trouvent plusieurs policiers francophones d’ici qui n’hésitent pas à avouer être totalement accroc à l’œuvre télévisuelle de Luc Dionne, à qui l’on doit également les séries à succès Omerta et Blue Moon.

Il faut dire que la télésérie est fertile en rebondissements, alors que l’équipe d’enquêteurs fait face à une panoplie d’énigmes et de crimes qui sont propres à une grande ville.

Enlèvements, cambriolages, meurtres, violence familiale, crimes sexuels, règlements de compte, motards criminels, trafic de stupéfiants, crimes économiques constituent le quotidien des personnages de la série qui ont charmé le public.

Fiction et réalité

Le chef adjoint de la Force policière de Grand-Sault, Luc Martin, avoue sans détour qu’il est un adepte de District 31.

«C’est une bonne émission, un bon mélange de réalité de fiction», explique d’entrée de jeu le policier, fier d’avoir réussi à convertir à l’émission une collègue de travail.

«Trouver un mort un soir et obtenir le lendemain les aveux de suspects, ça c’est plutôt loin de la réalité. Ça prend habituellement plus de temps que ça», précise Luc Martin.

«Les vraies enquêtes policières sont plus difficiles que ce qui est vu à la télévision. Pour obtenir un relevé téléphonique, ça prend des informations et des motifs raisonnables pour obtenir des mandats», ajoute le chef adjoint.

Celui-ci n’a pas voulu avouer si les corps policiers d’ici font grand usage de la triangulation par cellulaire afin de repérer les allées et venues de suspects, comme c’est souvent le cas dans la télésérie diffusée à Radio-Canada.

Luc Martin n’entend pas demander un transfert au District 31 du SPGM.

«Il y a moins de casse-tête avec lesquels il faut dealer à Grand-Sault comparativement au District 31!», raconte-t-il.

Comme plusieurs, le policier dit avoir un faible pour le personnage de la lieutenante Nadine Legrand et avoir été touché par son décès.

«C’était un épisode rough!», affirme Luc Martin.

De fait, lors d’une entrevue radiophonique récente, l’auteur de la série Luc Dionne a admis qu’il avait fait pleurer sa mère et qu’il avait lui-même versé des larmes en revoyant l’épisode marquant.

«Cet épisode-là et la mort de Nadine Legrand, ça pogné à la gorge», raconte pour sa part l’inspecteur Alain Lang, de la Force policière d’Edmundston et autre fidèle téléspectateur.

Le policier appréciait grandement lui aussi le personnage de Nadine Legrand et déplore comme bien d’autres son retrait de la série télévisée.

À son tour, Alain Lang qualifie District 31 de série qui se situe à mi-chemin entre la réalité et la fiction.

«Si je regarde attentivement tous les personnages, je dirais que c’est celui du commandant Daniel Chiasson (Gildor Roy) qui est le plus proche de la réalité. Ses policiers et lui ont une grande empathie pour les victimes, même s’il faut parfois garder une bonne distance dans la vraie vie».

«On s’entend toutefois sur le fait que si les policiers d’ici travaillaient au même rythme que ceux de la série télé, tout le monde serait en burnout!», résume l’inspecteur Lang.