L’art collectif comme moyen d’intégration dans une résidence de retraite

Quitter sa maison pour emménager dans une résidence pour personnes âgées représente souvent un changement important dans la vie d’une personne qui aura à côtoyer de nouveaux visages. Afin d’aider son père à s’intégrer dans son nouveau milieu, l’artiste Reg Noël a mis sur pied un projet d’art collectif.

Il y a quelques mois quand le père de Reg Noël, Rodolphe Noël, a déménagé à l’Auberge du Soleil à Dieppe, l’artiste s’est donné comme mission de créer un projet d’art pour l’aider à s’adapter à sa nouvelle vie. L’idée d’une oeuvre collaborative réalisée avec un groupe de résidents a alors fait son chemin.

«Le but ultime est de faire participer autant de gens possibles dans un projet d’art. J’ai toujours pensé qu’une œuvre d’art qu’on peut créer en groupe a beaucoup plus de signification que n’importe quelle chose que je pourrais créer par moi-même», a affirmé l’artiste qui se spécialise dans l’art collectif depuis 14 ans.

C’était une journée bien spéciale vendredi pour l’artiste de Dieppe et son père. Entourés d’un petit groupe de résidents et d’employés de l’Auberge du Soleil, ils ont dévoilé l’œuvre collective dans le vestibule de la résidence de retraite et de soins spéciaux. La murale en relief de format moyen, accompagnée d’une plaque commémorative, a été réalisée par une quinzaine de résidents de ce centre pour personnes âgées. Reg Noël utilise le béton et le cuivre pour créer des oeuvres collectives et collaboratives. Il en a réalisé avec des étudiants, des travailleurs et à l’occasion de divers événements sociaux et culturels.

Visiblement satisfaits du résultat, le père et le fils ont partagé leurs expériences. En quittant sa maison où il vivait seul pour déménager à la résidence, Rodolphe Noël confie qu’il a vécu un changement radical. Il ne connaissait pas beaucoup de gens en arrivant au centre.

«J’ai trouvé que c’est quelque chose (le projet d’art) qui m’a aidé à m’intégrer dans le groupe», a exprimé M. Noël, qui ajoute que ce déménagement a changé sa vie de façon positive parce qu’il n’est plus seul.

Selon Reg Noël, l’art est une bonne manière de briser la glace et de se faire de nouveaux amis.

«Les gens qui ont participé au projet ne se connaissaient pas. Ç’a été spontané. C’est une œuvre abstraite, mais elle est quand même significative pour les gens qui l’ont faite parce que les formes sur la murale représentent leur travail», a expliqué l’artiste qui a agi comme conseiller dans ce projet.

Les résidents ont brassé le ciment et plié les tiges de cuivre pour réaliser des formes abstraites. Ils les ont ensuite intégrés à la plaque de béton, donnant ainsi du relief et des textures à la murale.

«Je trouve ça merveilleux. Il n’y avait pas de barrières. Cela a fait un bien extrême», a souligné Rodolphe Noël qui admet avoir été pris un peu au dépourvu au début du projet. Celui qui a fait carrière dans le domaine des fournaises industrielles confie qu’il n’a jamais eu vraiment d’habiletés artistiques.

L’artiste précise que ce genre de projet ne nécessite pas nécessairement d’habiletés artistiques ni de connaissances techniques avancées.

«Tout le monde peut brasser du ciment et plier des tiges de cuivre. Je savais que les résidents pouvaient le faire.»

Par la suite, il a apporté la murale dans son atelier pour y ajouter de la couleur et un coulis dans les espaces vides. Il a couvert la murale d’un vernis. Ainsi, les gens peuvent y toucher en plus de l’admirer.