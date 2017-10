Michel Thériault en studio pour Le sage et le fou

L’auteur-compositeur-interprète Michel Thériault qui entame l’enregistrement d’un album double au studio La Classe à Memramcook, avec le réalisateur George Belliveau, se propose d’explorer les deux visages de son univers musical: la folie et la sagesse.

Une certaine fébrilité régnait lors de la première journée en studio. Aménagé dans une ancienne école à Memramcook, ce grand studio, l’équivalent de deux classes, peut accueillir plusieurs dizaines de personnes. Ambiance chaleureuse, détendue, lumières tamisées, tout est en place pour créer une atmosphère intimiste. Au milieu de l’équipement sonore et des instruments de musique, George Belliveau, copropriétaire du studio, et Michel Thériault se préparent à entreprendre la production du disque double qui s’intitulera Le sage et le fou. C’est devant public que le chanteur pop moutarde enregistre son disque Le fou qui rassemblera des chansons humoristiques, dont les incontournables La costaude esquimaude et La bizoune au vent.

«Il se crée toujours de la magie quand je fais mes spectacles avec mon public, surtout avec les chansons comiques. Mes tounes comiques n’ont pas vraiment besoin d’orchestration, un peu comme le disque de Richard Desjardins, live au Club Soda. C’est guitare voix et on va entendre les gens rire.»

L’artiste rêve depuis longtemps de mettre sur disque ses pièces un peu plus folles. Il a aussi plusieurs chansons plus sérieuses en chantier. Quand il a conclu une entente avec Le Grenier Musique, Carol Doucet qui assure la direction artistique du projet, lui a proposé de réaliser un disque double.

«Il y aura des chansons un peu plus touchantes et sérieuses sur Le sage et si une personne veut se dilater la rate et écouter des niaiseries, elle pourra écouter Le fou», a-t-il poursuivi.

Le sage devrait comprendre une dizaine de titres, dont certains très récents et d’autres plus anciens qu’il a ressorti de ses tiroirs. Si les univers musicaux de George Belliveau et de Michel Thériault paraissent éloignés, il reste que les deux artistes se rejoignent dans leur vision du projet. Michel Thériault raconte que dès sa première rencontre avec George Belliveau, il a eu envie de coréaliser l’album avec lui.

«C’est un gars brillant», lance-t-il.

Ils envisagent de créer une œuvre musicale pas trop habillée, avec simplicité tout en explorant diverses textures et sonorités. Il souhaite également inclure des chorales sur quelques pièces et une touche de modernisme, mais en gardant le côté chansonnier.

Auteur-compositeur-interprète, musicien et réalisateur, George Belliveau porte plusieurs chapeaux. Reconnu comme un chanteur country rock, il a réalisé des albums de nombreux artistes, dont Laurie LeBlanc, Annie Blanchard, Hert LeBlanc, Dominique Dupuis, Daniel Léger et Samantha Robichaud pour ne nommer que ceux-là. Il a eu envie de travailler avec un auteur-compositeur qui évolue dans un style musical différent. Il s’est lancé le défi d’y apporter une nouvelle couleur.

«Il y a un dicton qui dit qu’il n’y a pas de mauvaise chanson, il y a juste des mauvaises productions. Une bonne production peut faire en sorte qu’on ne voit pas une chanson de la même manière. Mon défi est de prendre les chansons de Michel et de donner quelque chose de différent. C’est la job d’un réalisateur d’entrer dans le projet et de donner quelque chose de différent à l’artiste. Je n’aborderai pas ce projet comme celui de Laurie LeBlanc, par exemple.»

Les travers de la vie, les personnages tels une vendeuse dans une friperie, des amis, des affaires embêtantes, des histoires d’amour constituent des sources d’inspiration pour Michel Thériault. Fin observateur du monde qui l’entoure, il lui arrive souvent de voir le côté loufoque des situations. C’est inné, admet l’artiste. D’aussi loin qu’ils se souviennent, l’humour a fait partie de ses spectacles. D’ailleurs, il a même fait une tournée de spectacles d’humour avec l’Entrepôt du rire récemment.

Il envisage de compléter la production du disque au cours des prochains mois afin de le faire paraître à l’hiver 2018.

La fin annoncée du CD

Pour produire ce sixième album, il a mis sur pied une campagne de sociofinancement. Sans cette campagne, ce serait difficile de produire un album, confie-t-il. Michel Thériault souligne que même si les albums ne se vendent plus, l’industrie de la musique demande encore aux artistes de produire des disques.

«L’industrie demande encore ça, mais on sait tous que bientôt, on ne fera plus de disque. Les gens n’en achètent plus, puis les disquaires ferment. Il n’y même plus de lecteur CD dans les autos», note l’artiste.

Quelle forme prendra la musique dans quelques années? Elle sera virtuelle, mais encore faut-il que les auteurs-compositeurs-interprètes puissent percevoir des redevances acceptables pour leur travail. Selon Michel Thériault et son réalisateur, l’industrie musicale devra nécessairement se mobiliser pour obtenir de meilleures conditions.