Kevin Spacey s’excuse pour ses avances auprès d’un adolescent

La sortie du placard opérée dimanche par Kevin Spacey dans sa lettre de regrets à la suite des allégations d’agression sexuelle d’un adolescent suscite la controverse dans certains milieux.

L’acteur a présenté ses excuses s’il a effectivement tenté, lors d’une soirée il y a 31 ans à New York, d’avoir des relations sexuelles avec l’acteur Anthony Rapp, alors âgé de 14 ans. Mais dans sa déclaration de regrets, Kevin Spacey décide ensuite de « dévoiler » publiquement son homosexualité, ce qui a poussé certains observateurs à se demander si l’interprète du président américain Frank Underwood dans « House of Cards » ne cherchait pas en fait à détourner l’attention du véritable enjeu dans cette affaire.

Dans une entrevue récente accordée au site BuzzFeed, l’acteur Anthony Rapp soutient que Kevin Spacey et lui s’étaient liés d’amitié après avoir joué ensemble dans des productions sur Broadway. À l’issue d’une fête chez Kevin Spacey en 1986, Anthony Rapp, qui était alors âgé de 14 ans, soutient que son aîné, éméché, l’a jeté sur le lit et s’est étendu sur lui en le maintenant fermement. L’adolescent aurait finalement réussi à s’enfuir.

À la suite de ces allégations, Kevin Spacey a publié dimanche sur son compte Twitter une déclaration de deux paragraphes. Dans le premier, il soutient qu’il ne se rappelle pas avoir fait il y a plus de 30 ans les gestes que M. Rapp lui reproche. Mais si ces gestes sont avérés, il « regrette sincèrement ce comportement », attribuable selon lui à l’alcool, et il se dit « plus qu’horrifié » par ces allégations.

Puis, dans un deuxième paragraphe, l’acteur deux fois oscarisé écrit qu’il a entretenu dans sa vie des liaisons amoureuses avec aussi bien des femmes que des hommes, comme le savent déjà ses proches, et qu’il a maintenant choisi de vivre sa vie en tant que gai. Il explique qu’il veut affronter ce qui arrive en toute transparence, notamment en regardant en face ses propres comportements.

Kevin Spacey, qui a toujours protégé jalousement sa vie privée, n’avait jamais déclaré ouvertement son homosexualité ou sa bisexualité. Certains militants pour les droits des gais estiment que l’acteur jongle dangereusement avec les amalgames, en suggérant un lien entre homosexualité et agression sexuelle de mineurs.

Anthony Rapp, aujourd’hui âgé de 46 ans, joue actuellement dans la télésérie « Star Trek: Discovery ». Il explique que sa sortie, 31 ans après les faits allégués, a été suscitée par toute l’affaire Harvey Weinstein. Le producteur influent à Hollywood a connu une chute brutale après une vague d’allégations d’agressions sexuelles dont auraient été victimes des dizaines d’actrices.