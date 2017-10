Une nouvelle galerie d’art ouvre à Dieppe

Daniel Chiasson installe les oeuvres dans sa nouvelle galerie d'art à Dieppe. On aperçoit des oeuvres de Georges Goguen, Yvon Gallant et Evelyne Gallant-Fournier. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le collectionneur d’art de renom, Daniel Chiasson, a dorénavant pignon sur rue au centre-ville de Dieppe.

L’Acadie Nouvelle a rencontré le collectionneur d’œuvres d’art pendant qu’il travaillait à l’installation de son nouveau centre d’exposition au centre-ville de Dieppe. La galerie Art-Artiste est située sur la rue Champlain en face de l’Hôtel de Ville de Dieppe. Avec une superficie de 1800 pieds carrés et quatre salles d’exposition, cette galerie figure certainement parmi les plus grandes galeries d’art commerciales au Nouveau-Brunswick.

Celui qui se passionne pour les créations de l’Acadie et les artistes des Provinces maritimes depuis une trentaine d’années songe y à exposer une centaine d’œuvres sur une base régulière. Spécialisé dans la vente et la location d’œuvres d’art, Daniel Chiasson représente les peintres Georges Goguen, Yvon Gallant et la sculptrice Marie-Hélène Allain. Il collabore également avec d’autres artistes régulièrement, comme Alan Syliboy et Wayne Boucher de la Nouvelle-Écosse. Il a déjà en sa possession plusieurs œuvres. Au début, deux salles seront consacrées aux créations de Georges Goguen et d’Yvon Gallant. Dans les autres salles, on retrouvera des œuvres de divers artistes.

«Il y aura toujours une centaine d’œuvres exposées. Il y en aura un peu partout, du plafond au plancher», a-t-il indiqué.

Il souhaite également ouvrir les portes de sa galerie pour différents genres d’activités artistiques, comme de la poésie. Il envisage de compléter l’installation de sa galerie au cours des prochains jours afin de tenir une ouverture officielle dans une à deux semaines.

À la suite de la vente de sa maison au printemps, le collectionneur a dû trouver un nouvel emplacement pour exposer sa collection d’œuvres. Il en avait alors environ 200 exposées dans sa maison-galerie.

Il estime que l’espace qu’il a trouvé à Dieppe est tout à fait approprié pour une galerie d’art. De plus, en étant située au coin des rues Champlain et Acadie, elle est très visible. Les visites de la galerie fonctionnent sur rendez-vous.

«L’espace est suffisamment grand pour réaliser ce que je veux réaliser. C’est moderne. Il y aura des activités qui seront publiques, privées, pour des groupes et des individus.»

Il entend inviter les entreprises et les organismes à organiser des visites de la galerie avec leurs employés afin de vivre une expérience artistique originale. Il cherche ainsi à démocratiser l’art.

«Je crois qu’en étant dans un édifice commercial, c’est beaucoup mieux adapté qu’une maison. Les gens sont plus hésitants à venir dans une maison. En étant un édifice public, je pense que ça va rendre la chose plus facile pour les gens», a-t-il ajouté.

La galerie Art-Artiste est située au 173A, rue Champlain. Daniel Chiasson peut être contacté par courriel.