Une pluie de récompenses pour Shaun Ferguson

Avec trois prix Alliances en main, le guitariste et compositeur Shaun Ferguson est reparti de la FrancoFête en Acadie avec le sourire et le sentiment du devoir accompli.

La FrancoFête en Acadie a remis neuf prix à des artistes acadiens, samedi soir, lors d’un banquet à Dieppe qui a rassemblé plus de 200 professionnels du milieu des arts de la scène de l’Acadie, du Canada et de l’Europe. Shaun Ferguson, les Hôtesses d’Hilaire, Cédric Vieno, Michel Thériault et Éric Dow du groupe Cy ont remporté des prix Alliances. Ces récompenses assorties de bourses (pour aider à défrayer le déplacement et l’hébergement) offrent des vitrines aux lauréats dans d’autres événements contacts au Canada et dans des festivals en Europe.

Le groupe Seconde Nation a décroché le Prix de la tournée Assomption Vie Radio-Canada. Cette récompense permettra à la formation acadienne qui allie le conte et la chanson d’entreprendre une tournée de 12 spectacles en Atlantique.

«Ça me fait chaud au coeur. Nous avons beaucoup tourné en Europe, et là, les gens d’ici vont savoir c’était quoi cette affaire-là et ce qu’on a à dire», a déclaré le conteur Dominique Breau.

En recevant son prix, celui qui a toujours le feu sacré a tenu à souligner le travail exceptionnel des trois autres musiciens de la formation, dont la violoniste Marie-Andrée Gaudet, avec qui il fait équipe depuis six ans. On sent qu’il y a une belle complicité entre les deux artistes. La violoniste âgée de 31 ans, qui accompagne aussi Shaun Ferguson et Maggie Savoie, s’est illustrée pendant cette FrancoFête.

«Je trouve ça énormément émouvant et c’est comme si ça boucle la boucle. J’ai commencé le violon à trois ans, j’ai étudié à l’Université de Moncton et je suis fière de venir d’ici. Je suis partie pour aller chercher d’autres outils et approfondir mes connaissances afin d’élargir mon réseau, mais toujours dans le but de revenir pour redonner à ma communauté. Enfin on va venir tourner chez nous!», a confié la musicienne sous le coup de l’émotion.

Cette FrancoFête a été la consécration pour Shaun Ferguson qui lancera son nouveau disque Résilience, en décembre. Il a récolté trois récompenses, soit le prix Radarts-Roseq, le prix Radarts-Réseau Ontario, ainsi qu’un des deux prix Marc-Chouinard qui lui permettra de jouer en formule trio au Festival Pause Guitare à Albi en France. La fierté pouvait se lire dans ses yeux.

«C’est très encourageant pour continuer parce que je sors d’une période où j’étais très solitaire parce que je travaillais sur mon album. Ça donne de l’énergie pour continuer», a partagé le guitariste qui, lors de sa vitrine, a offert un avant-goût de son nouveau disque.

Son extrait de spectacle a été très remarqué par les diffuseurs. Le guitariste est heureux d’avoir été invité au Festival Pause Guitare considéré comme l’un des plus gros festivals en France.

«C’est sûr que Pause Guitare est une place où je voulais aller, surtout avec le nom du festival. C’est mon instrument de prédilection.»

Vancouver, Montréal et Québec

L’auteur-compositeur-interprète Michel Thériault a obtenu son billet d’or pour le Contact Ouest à Vancouver grâce au Prix Radarts – Réseau des Grands Espaces.

«Je suis content parce que je ne suis jamais allé à Vancouver. J’ai hâte d’aller faire cette vitrine.»

Celui qui propose un mélange de chansons humoristiques et de pièces plus sages a vécu une belle FrancoFête. À la suite de sa vitrine, des diffuseurs l’ont invité à se produire en France et en Belgique à la fin de l’été 2018.

«Je ne me fais pas d’illusion parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. Je ne m’attends pas à faire des tournées internationales et devenir une méga star dans les prochains mois, mais ces invitations me font très plaisir parce que ça me permet de continuer», a poursuivi l’artiste aguerri.

Cédric Vieno a reçu le prix Radarts-Rideau, lui offrant ainsi l’occasion d’aller présenter une vitrine au plus grand marché des arts de la scène francophone au pays.

«Je suis super content parce que je n’avais jamais encore présenté de vitrine à Rideau. Rideau, c’est très gros et compétitif alors c’est difficile d’aller percer l’indifférence quand tu te présentes à cet événement. Je voulais arriver là avec quelque chose de très solide. Recevoir une invitation comme ça, qui démontre que je suis prêt, je trouve ça très cool», a partagé ‘auteur-compositeur-interprète.

Le chanteur du groupe Cy, Éric Dow, est reparti avec le prix Du haut des airs Canada. Cette récompense permettra à l’auteur-compositeur-interprète de participer à une résidence de création à la Place des arts à Montréal avec trois autres artistes de différentes régions du pays. Ils auront la tâche d’interpréter six chansons actuelles du répertoire de leur région.

«C’est vraiment un honneur de pouvoir représenter l’Acadie dans ce contexte-là. On ne fait pas de la musique uniquement pour des prix, mais c’est sûr que c’est valorisant. C’est à la FrancoFête que ça commence pour les artistes acadiens», a exprimé Éric Dow.

Deux prix ont été décernés au groupe Les Hôtesses d’Hilaire, soit le prix Radarts-Granby et un prix Marc-Chouinard, l’invitant ainsi à se produire au Festival Voix de Fête en Suisse en 2019.

BDV

Le guitariste Shaun Ferguson a mis la main sur trois prix à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau