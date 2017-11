Alex Nevsky s’amène pour la première fois au Théâtre Capitol

Alex Nevsky sera en spectacle le mercredi 29 novembre au Théâtre Capitol, à Moncton, dans le cadre de sa tournée Nos Eldorados.

Alex Nevsky est originaire de Granby. Diplômé de l’École nationale de la chanson en 2007, il a atteint la demi-finale du 41e Festival international de la chanson de Granby en 2009, avant de participer à la 14e édition des Francouvertes, où il a été finaliste. L’auteur, compositeur et interprète a lancé en 2010 son premier album De lune à l’aube, dont la réalisation est confiée à Yann Perreau. Alex Nevsky a récolté deux nominations au gala de l’ADISQ dans les catégories Révélation de l’année et Album de l’année pop-rock. Il est aussi nommé Révélation Radio-Canada Musique.

Après plus d’une centaine de représentations de son premier spectacle, il a lancé à l’été 2013 son second disque Himalaya mon amour. C’est le disque de la consécration. On leur a fait croire est l’une des dix chansons les plus entendues à la radio au Québec cette année-là. Puis, les succès s’enchaînent. Les Coloriés, Vivre pauvre et Fanny atteignent elles aussi les sommets des palmarès.

Il est coach à La Voix Junior, présentée sur les ondes de TVA.

Les billets sont en vente à la billetterie duThéâtre Capitol au coût de 36 $ pour les membres et de 39 $ pour les non-membres.