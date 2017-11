Robert Breau: pour le plaisir de Noël et pour une bonne cause

Cela fait maintenant au-delà de 30 ans que Robert Breau monte sur scène pour son traditionnel spectacle de Noël. Ses bas rouges sont déjà sortis de son tiroir pour cette année et il attend impatiemment le 26 novembre, jour où, une fois de plus, il déclamera quelques airs de Noël en compagnie d’artistes invités.

C’est devenu coutume à Tracadie que de voir à l’affiche le spectacle Robert Breau et ses bas rouges. Et pourtant, au dire de son instigateur, la présence du public ne semble pas s’essouffler, affichant toujours complet ou presque d’année en année.

«Ça me surprend toujours de voir à quel point le public répond à l’appel. Dans les jours précédant le spectacle, j’ai toujours un peu le trac, surtout en ce qui concerne la vente des billets», confie Robert Breau en entrevue téléphonique.

S’il se soucie d’un tel détail, ce n’est certainement pas parce que Robert Breau cherche à mesurer sa notoriété somme toute acquise. Loin de là. Son comité et lui travaillent bénévolement à l’organisation du spectacle, dont tous les fonds sont remis à des causes aidant les enfants en difficultés. Cette année, c’est le Fonds d’aide aux élèves de la Péninsule acadienne.

«Dans nos écoles, il y a beaucoup de petits enfants qui ne mangent pas assez. Ça me touche énormément. C’est important qu’ils mangent pour qu’ils aient de bonnes notes et qu’ils soient mieux concentrés. C’est pour ça que ça me fait toujours plaisir de contribuer à une cause reliée au bien-être des enfants», souligne M. Breau, un brin ému.

En plus d’interpréter lui-même plusieurs chansons de Noël, Robert Breau sera accompagné de quelques artistes invités, soit Hert LeBlanc, Joannie Benoit et Raymond Basque. Le spectacle sera sous la direction musicale de Nicolas Basque.

«Chaque fois que je monte sur scène pour le spectacle, on dirait que ça réveille la magie de Noël en moi», exprime Robert Breau avec entrain.

Il faut dire, de son propre aveu, que l’oncle de Jean-François Breau a toujours aimé Noël.

«Nous avons été élevés par des parents qui aimaient beaucoup les Fêtes. Mon père chantait beaucoup de chansons de Noël à une époque où, dans les années 1950-60, presque tous les chants qu’on entendait à la radio ou ailleurs étaient en anglais. Les réveillons, la messe de minuit… Tout ça demeure de beaux souvenirs.»

Le spectacle Robert Breau et ses bas rouges est programmé pour 19h, à l’École polyvalente W.-A.Losier de Tracadie.

Les billets sont en vente au Dépanneur CM de Tracadie.