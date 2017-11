Une gigue symphonique pour Noël

Dans l’ordre habituel, Michelle Sirois, trésorière de la troupe Les Danseurs du Madawaska en compagnie de Daniel Finzi et de Huguette Plourde, la présidente du comité organisateur des fêtes du 10e anniversaire de l’OPSHJ. - Gracieuseté

L’Orchestre philharmonique du Haut-Saint-Jean (OPHSJ) n’entend pas passer sous silence la Fête de Noël pour son 10e anniversaire. L’ensemble présentera sous peu son concert Gigue symphonique: un spectacle de musique et de danse.

L’ensemble musical se joindra aux Danseurs du Madawaska pour ce spectacle présenté le 26 novembre, à 14h, au Centre Maillet de Saint-Basile.

L’événement viendra clore les festivités du 10e anniversaire de l’OPHSJ en plus de plonger les spectateurs dans l’ambiance du temps des Fêtes.

Il s’agira d’une deuxième collaboration entre les deux organismes après le Grand concert présenté durant le Congrès mondial acadien 2014.

«Les gens pourront entendre de la musique folklorique, un tango, des pièces de Noël et des œuvres interprétées uniquement par l’OPHSJ. Nous interpréterons notamment une œuvre de Calixte Duguay, Gigalong. D’ailleurs, cet artiste acadien a écrit Gigalong pour Les Danseurs du Madawaska vers la fin des années 1960», rappelle Daniel Finzi, chef d’orchestre et directeur artistique de l’OPHSJ.

Selon lui, il était de mise de jumeler la danse et la musique pour le concert de cloture du 10e anniversaire de l’orchestre.

«L’occasion est belle d’unir les forces de deux phares de la culture d’ici qui cohabitent au Centre Maillet», a ajouté le musicien originaire d’Argentine.

«Pour Noël, le concert Gigue symphonique sera un concert différent, mais combien symbolique du temps des Fêtes. Symphonique pour la musique et gigue pour la danse. Un concert qui sera agrémenté d’un spectacle, un beau grand défi qui couronne merveilleusement bien le 10e anniversaire de l’OPHSJ!», a lancé Huguette Plourde, présidente du Comité organisateur du 10e anniversaire de l’OPHSJ et du Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr.

Au total, pas moins d’une soixantaine d’artistes monteront sur les planches pour ce spectacle.