Shawn Doucette fait sa place dans le monde du divertissement

Lentement mais sûrement, Shawn Doucette est en train de se tailler une belle petite place dans le vaste univers du divertissement. Déjà acteur depuis quelques années dans le cinéma trash, Doucette est associé à quelques autres projets dont un qui lui tient particulièrement à coeur. À compter du 5 janvier, il fera partie d’une toute nouvelle émission humoristique intitulée Some Kind Of Radio sur les ondes de KRMA, une radio web de l’Ohio.

L’homme de Moncton sera l’un des invités réguliers de l’animateur Earl McCune, alors qu’il prêtera sa voix à une série de personnages.

«Je vais jouer plusieurs voix différentes de personnes qui vont blaguer entre eux sur le compte des célébrités. C’est un défi, mais je suis polyvalent. Ça va surtout être très amusant», affirme-t-il.

Doucette a de plus fait quelques sketches récemment pour une autre émission web, celle-là mettant en vedette Gary Loudermilk, mieux connu pour sa participation à l’émission The Howard Stern Show avec son personnage de Gary The Retard.

«Il m’arrive encore d’en faire un peu avec Gary, mais nous travaillons surtout sur du nouveau matériel. On parle ici de sketches d’humour farfelu. Je tente de convaincre son gérant afin de faire en sorte que Gary puisse venir réaliser quelques sketches en direct à Moncton», mentionne-t-il.

Sinon, les projets de Shawn Doucette sont évidemment axés vers le cinéma.

Doucette tient justement un rôle dans la comédie d’horreur Anonymous Zombie réalisée par le Néo-Brunswickois Richard MacQueen et dont l’action se déroule dans une ferme située à quelques kilomètres de Saint-Jean.

Le film a même été couronné au Festival de films de zombie de Berlin, en Allemagne, la semaine dernière.

«C’est un grand succès jusqu’à présent en Allemagne, dit-il. Richard, qui est aussi le producteur du film, est actuellement à Los Angeles pour finaliser les termes d’un contrat de distribution. Le film devrait aussi participer à d’autres festivals avant de se retrouver sur le marché du Blu Ray et du DVD.»

Dans Anonymous Zombie, Doucette joue le rôle d’un zombie costaud qui donne du fil à retordre aux héros.

«Même si plusieurs de mes scènes ont malheureusement été raccourcies, j’y ai néanmoins des passages mémorables et surtout très cool. On me voit entre autres manger l’un des personnages principaux. Ç’a été une expérience magnifiquement macabre», affirme-t-il en riant.

«Je crois sincèrement que ce film va devenir un classique du genre», ajoute-t-il.

Un autre projet qui se mettra en branle au cours de la prochaine année est une web-série dans laquelle il tiendra un rôle de gangster russe.

«Je ne peux pas t’en dire plus si ce n’est que c’est un projet très intéressant», confie-t-il.

Enfin, au cours de la prochaine année, plus précisément en octobre 2018, devrait aussi avoir lieu la première du drame d’horreur Attack! of the viper and cobra. En plus de tenir l’un des rôles principaux, Doucette est le coauteur du scénario avec le réalisateur Reno Anastasio.