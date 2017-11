Bleu Jeans Bleu: le denim au service des mélodies

Prenez un jeans bleu, versez-lui un soupçon de petit pudding et de patate douce, ajoutez un peu d’humour et de sensualité, mélangez tout ça avec des notes de folk, de pop des années 1970, de rock et de country et ça donne… Bleu Jeans Bleu!

Atypique, vous dites? Volontairement cabotin même – mais non-intelligence –, soutient Matt Lafontaine, l’un des membres du quatuor musical québécois Bleu Jeans Bleu qui est de passage ces jours-ci dans notre province.

Car la mission première du groupe, selon Matt Lafontaine, c’est à la fois de divertir le public avec des vers d’oreille à la fois drôles et accrocheurs, tout en créant un univers musical finement ciselé tant sur scène que sur disque.

«Déjà le nom de notre groupe, dans lequel on répète deux fois la couleur bleue en l’associant le jeans, c’est vraiment cabochon! Les titres de nos chansons le sont tout autant, mais malgré ça, nous travaillons avec beaucoup de sérieux, tant dans l’écriture que sur scène. Il n’y a rien d’improvisé et on veut que nos spectacles soient un divertissement sans que ça ait l’air venu de nulle part», précise l’auteur et musicien en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Car derrière des titres hurluberlus comme Petit Pudding, Vulnérable comme un bébé chat ou Pantalon de yoga se cachent des agencements poétiques à la fois habiles et accrocheurs nourrissant des histoires et des personnages d’une profondeur insoupçonnée. Lisa LeBlanc avait aussi utilisé ce style de composition dans son premier album, notamment avec Kraft Dinner qui, malgré la bizarrerie de son titre, cachait l’une des plus belles chansons d’amour à n’avoir jamais été écrite depuis au moins une décennie.

«Petit Pudding, c’est un peu une histoire d’amour interdit. Ça aurait probablement été plus facile de simplement écrire une chanson sur ce thème dans un style semblable à celui des autres chansons d’amour qu’on entend habituellement, mais on ne voulait pas faire les choses comme les autres. Ce qui ne nous empêche pas de composer chacune de nos chansons avec tout le sérieux que ça demande, tout en nous permettant d’être un peu niaiseux», explique Matt Lafontaine.

Une dualité entre légèreté et subtilité avec laquelle Bleu Jeans Bleu s’amuse beaucoup, souligne-t-il avec enthousiasme.

«Les groupes qui font de la chanson absurde peuvent se compter sur les doigts d’une main. Il y a Les Trois Accords, qui ont été des pionniers en la matière, Les Hôtesses d’Hilaire et ça s’arrête pas mal à ça. C’est plaisant parce que comme c’est une niche encore très peu explorée, les possibilités de création sont infinies. Nous nous donnons aussi le droit de briser des interdits et de jouer avec des choses auxquelles les gens ne s’attendent pas.»

Bleu Jeans Bleu a vu le jour au début de 2013. Le premier de leur deux albums, Haute couture, est sorti quelques mois plus tard, en novembre, et renferme notamment la sensuelle et galopante J’te gâte all dressed qui a rapidement fait le tour des ondes et propulsé le groupe dans différents festivals et événements ainsi que quelques plateaux de télé, dont celui de Belle et bum. Un deuxième opus, Franchement wow, a suivi en mars 2016 et Petit Pudding, qui se trouve sur ce disque, ainsi que quelques autres, ont également enflammé les programmations radio. Leur calendrier est bien garni depuis et un troisième album devrait voir le jour à l’automne 2018, soit juste à la fin de leur tournée d’été.

«On n’a pas encore senti une explosion radicale de notre succès, mais il y a des boosts grâce à quelques-unes de nos chansons qui sont en train de s’installer dans le paysage musical. En fait, c’est vraiment intéressant que ça décolle pour nous de cette manière, car ça nous permet d’aller chercher notre public une personne à la fois, surtout en région, et de rencontrer les gens», exprime Matt Lafontaine, confiant que le groupe vit très bien cette quête du pèlerin vers la reconnaissance et leur popularité toujours de plus en plus grandissante.

«Les diffuseurs et les stations de radio des grands centres ont hésité au début à nous faire de la place, parce qu’ils ne savaient pas où nous catégoriser. C’est justement ce qu’on ne veut pas. On se rend aussi compte à quel point les gens en région, que ce soit en Gaspésie ou même en Acadie, sont ouverts d’esprit et peuvent créer des mouvements d’entraînement qui peuvent atteindre les grandes villes.»

Bleu Jeans Bleu sera en spectacle jeudi, à 19h30, au Bar le Coude de l’Université de Moncton, et le lendemain, à 20h, à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque.

Veuillez noter que la prestation prévue à la salle multifonctionnelle de Petit-Rocher, samedi, a été annulée.

Sur internet: le site officiel de Bleu Jeans Bleu (www.bleujeansbleu.com).