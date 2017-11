Mélanie LeBlanc incarnera Mary Poppins

Mélanie LeBlanc jouera le rôle-titre de la comédie musicale anglophone Mary Poppins qui sera présentée au Théâtre Capitol à Moncton, du 24 février au 4 mars 2018. C’est un rêve qui se réalise pour la comédienne et chanteuse acadienne d’expérience.

Le metteur en scène Marshall Button et le directeur musical Tony Delgado ont dévoilé, mercredi, une bonne partie de la distribution du spectacle. En plus de Mélanie LeBlanc dans le rôle-titre, la distribution rassemble, entre autres, Josée Boudreau qui incarnera Mme Banks. L’artiste originaire de Shediac avait interprété Maria dans le spectacle The Sound of Music au Théâtre Capitol.

La distribution de Mary Poppins, qui comprend 12 rôles principaux, mettra en vedette plus de 40 acteurs et danseurs ainsi que 13 musiciens de l’Ensemble Tutta Musica.

Mélanie LeBlanc, qui a fait partie des deux premières productions musicales du Théâtre Capitol, a une longue feuille de route dans le domaine du théâtre musical et dans les arts de la scène. Celle qui a déjà incarné Anne dans Anne aux pignons verts a joué dans de nombreuses comédies musicales dans les Provinces maritimes et ailleurs au pays. Elle a offert également des spectacles solos.

La plupart des rôles seront tenus par des acteurs de la côte Est. Selon Marshall Button, il s’agit d’une équipe de rêve.

Plus de détails à venir.