Le tableau le plus cher au monde: 450 millions $

Une toile représentant le Christ peinte par le maître de la Renaissance, Léonard de Vinci, a trouvée preneur pour une somme record de 450 millions $ américains aux enchères mercredi, fracassant ainsi les précédents records d’oeuvres vendues aux enchères ou lors de ventes privées.

Le tableau intitulé « Salvator Mundi », qui signifie « Sauveur du monde », est parmi la vingtaine de ceux peints par Léonard de Vinci dont l’existence est connue et le seul détenu par un collectionneur privé. Il a été vendu par la maison de ventes aux enchères Christie’s, qui n’a pas identifié l’acheteur.

« Salvator Mundi est une représentation du visage le plus emblématique au monde par l’artiste le plus important de tous les temps, a déclaré Loic Gouzer, le coprésident de la section art d’après-guerre et contemporain chez Christie’s. L’occasion de réaliser la vente de ce chef-d’?uvre est un honneur qui ne se produit qu’une fois dans une vie. »

Le prix le plus élevé payé pour une oeuvre d’art aux enchères s’élevait à 179 millions $, pour la toile « Les Femmes d’Alger (version 0) » de Pablo Picasso. Elle a été vendue en mai 2015, également chez Christie’s à New York.

Le prix de vente le plus élevé connu pour une oeuvre d’art était de 300 millions $, pour le tableau « Interchange » de Willem de Kooning vendu en septembre 2015 par la Fondation David Geffen au gestionnaire de fonds spéculatif Kenneth C. Griffin.

Les enchères ont commencé à 75 millions $ et ont duré 19 minutes. Elles ont atteint 300 millions $ à mi-chemin.

Les personnes présentes dans la salle où se déroulaient les enchères ont applaudi lorsque les enchères ont atteint 300 millions $ et quand le marteau a retenti à la suite de la dernière offre, 400 millions $. Le prix de vente record de 450 millions $ comprend la prime pour l’acheteur, une somme payée par le gagnant à la maison de vente aux enchères.