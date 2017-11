À voir en fin de semaine au FICFA

Cinéma africain

Deux longs métrages de fiction en provenant de l’Afrique sont présentés samedi et dimanche. D’abord la comédie dramatique Ali, la chèvre & Ibrahim du réalisateur égyptien, Sherif El Bendary. Ce film raconte l’histoire d’Ali qui voue un amour inconditionnel à sa chèvre. Sa mère qui ne comprend pas décide de l’envoyer chez un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un ingénieur de son qui souffre d’acouphène. Ensemble, ils entreprendront un voyage thérapeutique. Samedi 13h, Cinéplex.

Le FICFA présente la comédie dramatique du Burkina Faso, Wallay. Ce film familial de Berni Goldblat raconte l’histoire d’Ady, 13 ans, qui n’écoute plus son père. Il sera alors envoyé chez son oncle au Burkina Faso. Wallay a remporté le prix du public au Festival international du film francophone de Namur 2017. Dimanche 13h, Cinéplex.

Modifié d’Aube Giroux

Ce documentaire d’auteur de la cinéaste acadienne de la Nouvelle-Écosse jette un regard sur les enjeux liés aux organismes génétiquement modifiés. Ceux-ci ne sont pas étiquetés au Canada et aux États-Unis. Le film suit la cinéaste et sa mère dans leur quête personnelle et environnementale. Samedi 15h, Cinéplex.

Séances éphémères

Afin de célébrer le mariage entre la musique et le cinéma, cinq musiciens créeront des musiques improvisées sur des films muets. Les œuvres ont été réalisées par Emmanuelle Landry, Julie Frigault, Becky Parsons, Paul Bossé et Paul Arseneau. Marc Chops Arsenault, Monica Ouellette, Chris Belliveau, Andrew Creeggan et Jean Surette sont les musiciens. Samedi 21h, Centre culturel Aberdeen.

La part du diable

Ce documentaire d’auteur de Luc Bourdon qui avait réalisé aussi La mémoire des anges. Il s’agit d’un immense collage sur l’histoire du Québec de l’Expo 67 au premier référendum, avec quelques passages de l’Acadie. C’est un film montage avec plus de 200 extraits de films d’archives de l’ONF. Pour réaliser ce vaste projet, le cinéaste a regardé près de 2000 films en français et en anglais. De ces œuvres, il a retenu une image, une chanson, une scène ou encore un son. Parmi les moments sur l’Acadie, on retrouve des scènes des gens de Kouchibouguac au moment de l’expropriation, un jeune Zachary Richard qui chante Maudite Guerre, un extrait d’une œuvre de Leonard Forest et un poème de Gérald Leblanc. Dimanche 19h, Cinéplex.