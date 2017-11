Un Noël pas comme les autres au Pays de la Sagouine

Le Pays de la Sagouine offre un spectacle du temps des fêtes pas comme les autres. L’humour et la chanson sont bien sûr au rendez-vous, mais il est aussi question d’identité, de bilinguisme, d’immigration, d’émancipation des femmes et de l’Acadie contemporaine.

Depuis vendredi, le Pays de la Sagouine est passé en mode Noël. Seize artistes créateurs ont participé à la création de la pièce Noël au Queen’s Hotel. Après Noël à la valdrague et Noël à la camp, le tandem composé de Denise Bouchard et de Caroline Bélisle récidive et signe le texte de cette nouvelle création du temps des fêtes.

Denise Bouchard assure aussi la mise en scène. Près de 250 personnes ont assisté, vendredi, à la première de Noël au Queen’s Hotel qui a fait le bonheur des spectateurs.

«C’est super impressionnant. Pour beaucoup de gens de mon groupe, c’était la première fois qu’ils assistaient au souper-théâtre de Noël du Pays de la Sagouine. On ne savait pas que tous ces comédiens pouvaient chanter», a déclaré une spectatrice Candy Roussel.

Salué par une ovation de la foule, ce souper-théâtre explore divers sujets allant du bilinguisme au choc entre la tradition et la modernité. L’action se déroule dans un hôtel cossu, à la fin des années 1950, à l’époque du début de la télévision dans les régions. La distribution comprend sept comédiens et deux musiciens. En plus de Citrouille (Luc LeBlanc), Noume (Robert Gauvin) et Pierre à Pitre (Marc-André Robichaud) de l’île aux Puces, plusieurs personnages évoluent dans ce récit rocambolesque. Noël au Queen’s Hotel raconte l’histoire de Joseph Louis Losier (Éric Butler), un nationaliste acadien convaincu qui aime les traditions, appelé à remplacer son ami qui est le propriétaire de l’hôtel. Il accepte cette tâche en échange d’avoir la salle de bal pour fêter Noël avec Citrouille, Noume, Pierre à Pitre, Catherine (Mélanie LeBlanc) et les clients fraîchement débarqués à l’hôtel. Or, il apprendra très vite que gérer un hôtel, avec ses imprévus, n’est pas de tout repos. De plus, ses musiciens viennent de le laisser tomber pour le réveillon.

Arrive son ami Stanislas Cormier qui exige une réunion urgente de leur association secrète de l’Ordre de Jacques-Cartier. Entre-temps, trois prêtres du nord de la province (David Losier, Mario Robichaud et Joël Robichaud) et un immigrant russe (Robert Maillet) débarquent à l’hôtel. La situation dégénère et on assiste à une suite de scènes plus loufoques les unes que les autres. Noume, qui tente de trouver une solution pour sauver le réveillon, devra user de supercherie pour arriver à ses fins.

Il y a des moments très drôles, notamment lorsque Citrouille enregistre ses publicités de gin pour la CBC, l’épisode du thé à la chair des Dieux ou encore quand Noume se retrouve dans la peau d’un évêque du Madawaska et plus tard dans celle de la Reine d’Angleterre. Au-delà de l’humour, les auteures abordent une foule de sujets liés à l’Acadie contemporaine, comme la naissance de l’Université de Moncton, le règne de Louis J. Robichaud, les tensions entre le nord et le sud de la province.

«Vive le Nord où le vent fouette l’esprit et calme les tentations», lance le prêtre incarné par David Losier qui s’avère être un bon chanteur.

Une quinzaine d’extraits de chansons, dont certains incontournables du temps des fêtes, font partie du spectacle. Certains comédiens ont un talent naturel pour le chant, tel que Mélanie LeBlanc; un des piliers de la pièce. Pour d’autres, cela relève de l’exploit. C’est le cas notamment de l’acteur à la stature imposante, Robert Maillet, qui se prête au jeu avec générosité. L’acteur et ancien lutteur, qu’on a vu surtout dans des films d’Hollywood, en est à son deuxième souper-théâtre au Pays de la Sagouine. Il confie qu’il adore ce genre de performance sur scène. À la toute fin de la pièce, une surprise attend les spectateurs.

Avec cette pièce, Denise Bouchard raconte qu’elle a songé à la célébration; celles du 150e anniversaire du Canada et du 25e anniversaire du Pays de la Sagouine. La mise en scène la passionne de plus en plus.

«Je suis avant tout une comédienne, mais faire de la mise en scène est quelque chose qui m’intéresse de plus en plus, surtout dans ce contexte-ci avec cette équipe avec qui je me sens en confiance. Ce qui me fait le plus de peine, c’est de ne pas être avec eux sur scène», a exprimé Mme Bouchard qui songe déjà au concept du spectacle de l’année prochaine.

Vingt-quatre représentations de la pièce Noël au Queen’s Hotel sont prévues jusqu’au 22 décembre. À ce jour, 98% des billets ont trouvé preneur. La première affichait complet.