Theory of a Deadman en spectacle à Moncton

Theory of a Deadman montera sur la scène du Casino Nouveau-Brunswick au printemps.

Le groupe canadien a récemment lancé son sixième album, Wake Up Call, un opus plus mélodique et atmosphérique que les précédents au son plus rock. L’album comprend le populaire extrait Rx (Medicate) dont la vidéo a été visionnée près de 15 millions de fois sur YouTube.

Orioginaire de la Colombie-Britannique, le groupe a été formé en 2001. Au cours de leur carrière, les rockeurs ont réussi à se hisser au top 10 des palmarès rock à neuf reprise grâce, entre autres, au titre Bad Girlfriend.

Les billets du spectacle seront en vente dès ce vendredi 24 novembre. Le prix varie de 40$ à 60$, plus les taxes et les autres frais. Ils sont disponibles en ligne au www.casinonb.ca.