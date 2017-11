Moncton inspire le photographe Frédéric Gayer à créer un livre d’art

Le photographe Frédéric Gayer rend hommage à sa ville d’adoption en publiant un livre d’art, Moncton Hub, qui rassemble 150 œuvres inédites ayant inspiré 12 écrivains francophones et anglophones de la région.

Pour réaliser son projet, Frédéric Gayer a fait appel à la traductrice littéraire Sonya Malaborza qui a collaboré à l’éditorial et à la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Cet ouvrage d’une grande beauté combine photographie et littérature. Au départ, le photographe voulait monter une exposition. Il s’était donné le défi de photographier 100 personnes de Moncton tout en leur demandant d’identifier un lieu qui leur plaît dans leur ville, pour ensuite inclure une courte phrase. Le projet n’a jamais abouti.

«Je me suis retrouvé avec des milliers de paysages et de portraits alors je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose avec ça. J’ai décidé de faire un livre», a raconté l’ancien graphiste.

En 2016, il a publié le livre Moncton Blizzard avec la poète et dramaturge Emma Haché. Le mélange entre la poésie et la photographie est extraordinaire, estime-t-il. Habituellement, ce sont les écrivains qui demandent aux artistes visuels d’illustrer leurs récits. Cette fois, Frédéric Gayer a inversé les rôles. Il a demandé aux auteurs de s’inspirer de ses images pour écrire un texte.

«On leur a demandé de choisir des photos qui leur plaisaient et que ce soit le point de départ de leur écriture.»

De concert avec Sonya Malaborza, ils ont sélectionné des écrivains réputés et certains auteurs à la carrière prometteuse. On retrouve Herménégilde Chiasson, Monica Bolduc, Marc Poirier (alias Joseph Edgar), France Daigle, Allan Cooper, Dominic Langlois, Lynn Davies, Paul Bossé, Alex Madsen, Danny Jacobs, Chris Eaton et Vanessa Moeller.

Des images de parcs, de la rue Main, des photos prises en voiture à l’automne, l’hiver ou encore la nuit composent la collection. Originaire de la France, Frédéric Gayer est arrivé à Moncton, il y a six ans. Depuis, il a présenté une douzaine d’expositions. Il raconte qu’en arrivant à Moncton, il a vécu tout un dépaysement.

«Au début, j’étais très dépaysé et j’avais envie de faire quelque chose sur ma nouvelle ville, ce lieu que j’habite et que j’aime bien», a exprimé le photographe qui poursuit des études en arts visuels à l’Université de Moncton.

Les gens qu’il a photographiés sont issus de différentes classes sociales. Ce sont des Acadiens, des francophones, des anglophones, de nouveaux arrivants et des gens de passage. Son seul regret est que le livre ne donne pas une place aux Premières nations. Le livre comprend 100 portraits, dont une vingtaine en grand format et une cinquantaine de paysages.

En choisissant les auteurs, Sonya Malaborza a tenté de trouver un équilibre. Selon celle-ci, il y a des liens à tisser entre certains auteurs francophones et anglophones. C’est le cas notamment de France Daigle et de Lynn Davies ou encore d’Allan Cooper et Herménégilde Chiasson. Sonya Malaborza souhaite que ce projet contribue à créer des ponts entre les milieux littéraires francophones et anglophones. Si les textes de présentation ont été traduits, les récits des auteurs sont publiés dans leur langue d’origine, sans passer par le filtre de la traduction. Les concepteurs estiment que cela reflète la réalité culturelle de la ville.

«Quand Frédéric m’a parlé de ce projet, je me suis dit voilà une façon de mettre en contact ces gens qui habitent le même espace, le temps d’un livre.»

Avec cette publication, le photographe veut un peu contrecarrer le monde des images virtuelles.

«La photographie doit être imprimée pour qu’il y ait une valeur. C’est très important de laisser une marque de tout ce travail, de ces gens que j’ai rencontrés, de toutes ces photos et de les réunir avec des textes, pour en faire une signature de Moncton. C’est un cadeau que je fais d’abord à moi-même et aussi à la ville», a commenté le photographe.

Frédéric Gayer a financé une bonne partie du projet, notamment avec l’aide d’amis, de la ville de Moncton et d’une campagne de sociofinancement. Offert en édition limitée de 100 exemplaires, Moncton Hub se vend 200$ l’unité.

Le lancement a lieu au Café C’est la Vie, mercredi à 18h30. Alex Madsen (The Divorcees), un des poètes de Moncton Hub, assurera une première partie en musique. Plusieurs écrivains ayant contribué au projet seront sur place et feront une lecture de leur texte.