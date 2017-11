Les rois mongols: portrait de l’enfance sur fond de crise

Présenté en clôture du 31e Festival international du cinéma francophone en Acadie, Les rois mongols de Luc Picard nous transporte dans les années 1970, pendant la crise d’octobre, à travers le regard de l’enfance.

Pour son quatrième long métrage (L’Audition, Babine, Ésimésac), Luc Picard propose un portrait lumineux de l’enfance et de l’innocence perdue. Ce récit familial qui se déroule sur un fond de crise politique raconte l’histoire de Manon et de son petit frère Mimi qui vivent dans un quartier modeste de Montréal.

La famille manque d’argent, le père est gravement malade et la mère dépressive. Les deux enfants sont sur le point d’être placés en famille d’accueil. Devant l’éventualité d’être séparée de son jeune frère, la jeune Manon se rebelle et décide de prendre les choses en main. Inspirée de l’enlèvement du ministre Pierre Laporte par le Front de libération du Québec, elle se propose de kidnapper une grand-mère en fauteuil roulant, avec l’aide de ses cousins. La jeune fille espère ainsi obtenir gain de cause et pouvoir décider de son avenir.

Manon, Mimi et leurs deux cousins s’enfuient avec la grand-mère dans un camp de chasse isolé à la campagne. Petit à petit, une relation de confiance se développe entre les enfants et la grand-mère anglophone.

Dans ce film, le réalisateur arrive à reconstituer la réalité des années 1970 avec beaucoup d’authenticité, incluant une sélection de chansons marquantes de l’époque. «On a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter…», chante Serge Fiori (Un musicien parmi tant d’autres).

Les quatre enfants sont très crédibles et il y a de beaux moments touchants. La musique originale a été créée par Robin Joël Cool, Viviane Audet et Alexis Martin. Les rois mongols a remporté le prix du public au Festival de cinéma de la ville de Québec. Le scénario est inspiré du roman Salut mon roi mongol! de Nicole Bélanger. Luc Picard sera présent à la projection, vendredi, au Théâtre Capitol à Moncton.

Un film improvisé

Avant la présentation du film de clôture, le public pourra voir la première du film improvisé du FICFA réalisé par Marie Lamarche. Lors de cette soirée, des prix La Vague seront décernés aux meilleures œuvres de la sélection officielle dans sept catégories. Le tout débute à 20h.