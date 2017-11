Sam chante célébrera l’œuvre de Monique Poirier

Monique Poirier sera l’artiste étoile du projet Sam chante 2018 à Saint-Jean. Ce sera l’occasion pour le public et les jeunes de découvrir l’ampleur du répertoire de l’auteure-compositrice-interprète originaire de Notre-Dame.

Après Christian Kit Goguen, Zachary Richard et Wilfred LeBouthillier, c’est au tour de Monique Poirier à prendre part à cet événement de chant choral organisé par les Affaires culturelles de l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean.

Le spectacle qui rassemblera des élèves de l’École des Pionniers et du Centre scolaire Samuel-de-Champlain se tiendra le 15 juin 2018. Le directeur artistique du projet, Rodney Doucet, est heureux de célébrer pour la première fois l’œuvre d’une artiste féminine de l’Acadie. Reconnue comme interprète, Monique Poirier qui a plusieurs plumes à son chapeau est aussi auteure-compositrice.

«J’ai découvert une artiste qui avait plusieurs titres à son actif. Notre choix avec la directrice de chœur (Annie Légère-Lawless) s’est fait après avoir parcouru l’œuvre artistique qu’elle a créée», a affirmé M. Doucet.

En plus des pièces qui figurent sur son album solo Parler de paradis, paru en 2012, le projet Sam chante mettra en lumière des chansons inédites et des pièces qui ont été reprises par d’autres interprètes.

«Ça me fait encore et toujours tellement plaisir d’entendre les autres se les approprier, leur donner une vie et une direction. Mais entendre des enfants chanter certaines de ces chansons-là, c’est carrément autre chose. C’est une perspective, une autre expérience. Mais c’est surtout un superbe cadeau», a exprimé Monique Poirier, très fébrile à l’idée de se retrouver sur scène avec 200 jeunes choristes.

Le projet Sam chante, qui en est à sa 4e saison, rejoint l’ensemble de la population étudiante, a fait savoir Rodney Doucet.

Au-delà des 200 élèves de la 3e à la 6e année qui feront partie du chœur, toutes les classes participeront à des activités reliées au projet. Au cours des prochaines semaines, il y aura un travail de découverte et d’écoute qui s’effectuera en classe. Les élèves se familiariseront avec le répertoire de l’artiste à l’honneur. Dès cet hiver, il y aura des répétitions avec la chef de chœur. L’artiste ira rencontrer les élèves à quelques reprises. Pour réaliser ce projet rassembleur, Rodney Doucet s’est inspiré du modèle de la petite école de la chanson à Petite-Vallée en Gaspésie. Au fil des ans, c’est devenu en quelque sorte son dada.

«C’est un projet avec lequel j’ai l’impression qu’on fait une véritable différence. C’est un travail d’équipe entre l’ARCF (Association Régionale de la Communauté francophone de Saint-Jean), la directrice de chœur et les enseignants qui intègrent ça dans leur pédagogie quotidienne. J’ai reçu des témoignages de parents qui me font chaud au cœur», a affirmé le directeur des Affaires culturelles.

D’après lui, l’impact de l’événement se fait sentir dans toute la collectivité.

«Ça crée une rencontre authentique et profonde. Pour moi, une des clés de la médiation culturelle, c’est la durée de vie du projet dans les sens que ça s’installe sur six mois et cela a vraiment la chance de s’imprégner et ça donne des résultats. Les enfants chantent en français dans les autobus. J’ai l’impression qu’on allume une fibre identitaire quelque part», a affirmé M. Doucet.

Celui-ci souligne le parcours impressionnant de Monique Poirier qui œuvre sur la scène musicale et artistique depuis de nombreuses années. Elle a fait partie de plusieurs collectifs musicaux, dont le quatuor Les Muses et le spectacle Ode à l’Acadie.

«Elle chante le bonheur et l’espoir. Mais elle a aussi beaucoup de travail qui s’est fait de façon collective avec des groupes dont elle a fait partie. Elle aura aussi de belles occasions d’explorer des éléments pédagogiques au niveau de l’amitié et de l’entraide», a-t-il ajouté.

Pendant plusieurs mois, les jeunes découvriront, célébreront et chanteront les chansons de Monique Poirier. Ils partageront la scène avec elle le 15 juin 2018.