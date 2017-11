Les débuts de Loretta: satire du monde moderne dans une chambre d’hôtel

Où se trouve la véritable liberté? Une question que soulève la pièce Les débuts de Loretta, de l’auteur canadien George F. Walker, revisitée par les finissants en art dramatique de l’Université de Moncton.

La comédie noire Les débuts de Loretta fait partie d’un cycle de six pièces de George F. Walker publié en 1977. Toutes les pièces prennent place dans une chambre de motel délabrée en milieu urbain. La professeure et metteure en scène Marcia Babineau souligne que cette œuvre traite de dilemmes fondamentaux de la société moderne. Le dramaturge natif de Toronto propose un univers singulier où l’avidité, la manipulation, la violence et l’égocentrisme règnent. Cet auteur qu’elle estime d’une importance capitale dans la dramaturgie canadienne a été beaucoup joué dans d’autres pays mais un peu moins au Canada. La langue est crue, l’humour est corrosif, les situations sont extrêmes, même parfois absurdes et le jeu des acteurs repose sur une grande véracité, rendant ainsi le propos encore plus percutant.

«Je pense que c’est une voix qu’on doit entendre parce qu’il pose de vraies questions sur notre société. Il met en scène des personnages en scène qui sont un peu des renégats.»

Les débuts de Loretta relate les péripéties d’une jeune femme Loretta (Monica Bolduc) qui quitte sa famille pour aller s’établir dans la grande ville. Son objectif est d’y faire fortune. Elle habite dans un motel et elle travaille dans un restaurant-bar appelé Buffalo Grosses Boules. C’est alors qu’elle fait la rencontre de deux hommes qui veulent se servir d’elle. Dave (Tommy Des Rosiers) est épris d’un amour obsessif pour Loretta, tandis que Michael (Émilien Cormier), un proxénète, souhaite réaliser un film érotique. Ce trio est complété par une femme de ménage, Sophie (Danica Roy), une immigrante russe qui vit sous le joug de son père, un ancien membre du KGB. L’Acadie Nouvelle a rencontré la metteure en scène et deux comédiens avant une répétition au Studio-théâtre La Grange.

«Loretta est enfermée dans sa chambre et sa famille l’appelle. Pendant ce temps, il y a les autres personnages qui entrent et sortent de la chambre. Nous avons tous un projet qu’on veut faire avec elle, mais chaque projet entre toujours en conflit avec les autres», a expliqué Tommy Des Rosiers qui incarne Dave, un vendeur de boulons.

Son personnage impulsif, très collant et qui arrive mal à contrôler ses émotions, est obsédé par Loretta. Il a besoin d’elle pour atteindre une nouvelle qualité de vie.

Émilien Cormier joue le rôle de Michael, un obsédé sexuel. Grand manipulateur, il est prêt à tout pour avoir ce qu’il veut.

«C’est la première fois que je joue un personnage comme celui-là. C’est très intéressant et ce n’est pas facile de trouver justement cette émotion en moi pour jouer le personnage. On essaie de comprendre d’où ils viennent, pourquoi ils font ça et comment ils le font. J’essaie de trouver des sources comme des films, des livres, des nouvelles qui pourraient m’inspirer», a indiqué le jeune comédien originaire de Chéticamp.

Sophie et Loretta sont en quête de liberté. La serveuse qui désire gérer elle-même sa vie décide d’utiliser ses atouts féminins pour ses propres intérêts financiers.

«C’est quelqu’un qui souhaite la libération, mais elle va s’exploiter elle-même», a mentionné Marcia Babineau.

L’auteur met en parallèle deux systèmes politiques, le capitalisme et le totalitarisme, pour poser la question de la véritable liberté. Étant chauffeur de taxi à l’époque où il a écrit cette pièce, l’auteur s’est probablement inspiré de ses rencontres pour créer ses personnages.

«Ce sont tous des personnages qui vivent un peu en dehors de la société, qui vivent dans l’obscurité et qui sont menés un peu par leurs instincts de base.»

Les débuts de Loretta est présentée au Studio-théâtre La Grange du 5 au 9 décembre à 20h. C’est un spectacle qui s’adresse au public adulte.