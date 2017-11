Plus qu’un simple spectacle scolaire au Restigouche-Ouest

Les élèves des quatre écoles du Restigouche-Ouest se retrouveront de nouveau réunis sur scène dans le cadre d’un grand spectacle régional.

Ils sont montés ensemble sur une même scène il y a quatre ans afin de souligner le CMA. La semaine prochaine, les élèves des écoles primaires et secondaires de Kedgwick et de Saint-Quentin répéteront l’expérience. Cette fois, c’est dans le cadre d’un clin d’œil au 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Isabelle Savoie et Mélissa Borris sont respectivement les agentes culturelles communautaires des écoles de Saint-Quentin et Kedgwick. Depuis septembre, elles s’affairent à monter le spectacle Canada 150, le Restigouche-Ouest te salue!. Quelque 200 jeunes élèves de ces quatre établissements scolaires participeront ainsi à l’un ou l’autre des 18 numéros. Au menu: chant, danse, humour et théâtre. On assistera même à trois numéros comprenant des jeunes des quatre écoles.

«L’expérience avec le CMA avait été excellente, un grand succès. C’est une initiative qui avait été vraiment appréciée par les jeunes, mais aussi par le public en général. On a donc pensé revenir avec cette formule afin, cette fois, de souligner le 150e anniversaire du Canada», explique Mme Borris.

«L’idée c’est de faire interagir les élèves de l’ensemble de notre grande région, de Saint-Quentin à Menneval, et de leur faire découvrir d’autres écoles. La dernière fois, lors de l’activité du CMA, on avait vu de belles amitiés se créer et c’est justement l’objectif. Ça risque d’ailleurs de se reproduire à nouveau cette fois-ci», prédit pour sa part Mme Savoie.

Cette activité se veut une bouffée de fraîcheur dans une région où les communautés semblent la plupart du temps perçues comme étant constamment en conflit l’une contre l’autre. «C’est aussi ça l’idée, montrer qu’on est capable de bien s’entendre comme région, collaborer sur des projets communs et travailler ensemble. Les jeunes, en tous cas, y arrivent et sont même une source d’inspiration pour les adultes», note en riant Mme Borris.

En nouveauté cette fois, une chanson originale composée pour l’occasion par deux femmes de ce secteur, Maggie Savoie et Marie-Christine Arpin, sera présentée.

Seules deux représentations de ce spectacle auront lieu, soit le mardi 5 décembre dans la nouvelle salle Montcalm de Saint-Quentin et le jeudi 7 décembre au théâtre Fatima de Kedgwick. Les profits engendrés par ces deux présentations seront redistribués dans les quatre écoles afin d’aider au financement d’activités pédagogiques.