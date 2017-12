Hubcap: Jean-Michel Anctil et Tom Green seront de la partie

Le sang a coulé. Des rois ont été assassinés. Malgré la tourmente et la tyrannie, la programmation du festival d’humour Hubcap a été dévoilée jeudi après-midi.

Jean-Michel Anctil, Tom Green, Jass-Sainte Bourque, Mélanie Couture, Robert Gauvin, Jean-Sébastien Lévesque et Nathan Dimitroff ne sont que quelques-uns des noms qui apparaissent sur la longue liste d’invités au festival.

Dans une atmosphère de conflit médiévale, la programmation du festival, qui sera présentée en février dans le Grand Moncton, a été criée sur la place publique.

En tout, 17 humoristes anglophones monteront sur la scène du festival et 12 humoristes francophones. Comme l’explique le coordonnateur d’événement, Xavier Léger, on compte de plus en plus d’humoristes qui présentent leur spectacle en français.

«Chaque année, on aime présenter quelques nouveautés. C’est sûr que depuis qu’on a commencé le concours amateur, il y a quelques années, on voit que le bassin d’humoristes ici en Acadie augmente. On aime participer au développement des talents émergents et on voit que les artistes de la région prennent ça en main et on les voit présenter des spectacles à l’année. Ça nous donne donc l’occasion de présenter plus de gens d’ici et du Québec chaque année», a souligné M. Léger.

La vedette québécoise de l’humour Jean-Michel Anctil présentera son spectacle le 16 février au Théâtre Capitol. Les organisateurs voulaient amener l’humoriste lauréat de plusieurs prix Olivier depuis quelques temps.

«Ça fait quelques années qu’on essaie d’avoir Jean-Michel. Chaque année, on aime chapeauter une tête d’affiche assez importante du côté francophone. La réputation du festival est grande et on a su attirer des grandes vedettes par le passé. C’est aussi un jeu de voir qui est disponible et cette année, le timing était parfait».

Les vidéos du personnage acadien Jass-Sainte Bourque gagnent en popularité. Ils sont vus des milliers de fois sur YouTube et Facebook. La chasseuse de moose animera le gala bilingue du festival avec son franc parlé chiac le 17 février au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

«Xavier Gould a été assez gentil de prendre la chance de participer au festival cette année. Avec la popularité de son personnage Jass-Sainte qui roule un peu, on voulait prendre avantage de ça, surtout pour le gala bilingue. C’est la deuxième année seulement qu’on le présente et on voulait apporter un peu de piquant», ajoute M. Léger.

Le nom l’acteur et humoriste canadien Tom Green n’est plus à faire. On le connaît surtout pour son humour irrévérencieux et des films comme Freddy Got Fingered. On le connaît aussi pour ses spectacles solos, qu’il présentera à Moncton le 9 février au Capitol.

«C’est quelqu’un qui était sur notre liste depuis un moment. Dernièrement, il présente un spectacle cinq fois par semaine à Las Vegas dans un casino. C’est quelqu’un qui est surtout connu pour ses cascades et ses émissions de télévision. Pour nous, c’était important qu’il puisse présenter un très bon stand-up. C’est carrément un autre volet de sa carrière», a expliqué Marshall Button, le directeur du festival, rappelant que ce spectacle sera destiné à un public averti.

L’ensemble de la programmation du festival qui commence le 7 février et les billets sont disponibles en ligne (hubcapcomedyfestival.ca).