Prix Opus: quelques Acadiens parmi les finalistes

Les Acadiens Michèle Losier (mezzo-soprano), Suzie LeBlanc (soprano) et Pierre Michaud (compositeur) figurent parmi les finalistes des 21es prix Opus.

Michèle Losier est en nomination dans la catégorie Concert de l’année – musique classique, romantique, postromantique, impressionniste, pour son concert Temps nouveau – tiré de son disque du même nom –, présenté avec le pianiste Olivier Godin par la Société d’art vocal de Montréal le 2 avril.

Pierre Michaud a quant à lui été sélectionné dans la catégorie Créations de l’année pour son œuvre intitulée Enso, présenté le 28 septembre 2016 par l’Ensemble à percussion Sixtrum.

Suzie LeBlanc se retrouve pour sa part finaliste en compagnie d’Elinor Frey, Lorenzo Ghielmi, Esteban La Rotta et l’ensemble Passacaille pour le Disque de l’année – musique médiévale, de la Renaissance, baroque, grâce à leur enregistrement Fiorè: Complete Cello Sonatas and 17th century Italian Arias.

Par ailleurs, le directeur général et artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque, le flûtiste québécois Vincent Lauzer, récolte deux nominations aux Opus dans les catégories Concert de l’année – Régions, pour son concert en compagnie de l’Orchestre symphonique de Drummondville sous la direction de Julien Proulx, direction et présenté le 16 février, ainsi que Concert de l’année – musique médiévale, de la Renaissance, baroque, avec Arion Orchestre Baroque (Alexander Weimann, direction et clavecin) présenté les 12, 13, 14 et 15 janvier.

Les Opus récompensent les artisans de la musique classique du pays et de l’étranger. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 4 février 2018, à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.