Le Aloha de Lamèque veut vous faire voyager

Le Aloha Café-Boutique entame 2018 sur des chapeaux de roue en proposant quelques nouveautés. Le convivial café-bistro situé à Lamèque promet également une année riche en spectacles et événements culturels de toutes sortes, assure la propriétaire de l’endroit, Janie Landry.

Parmi les nouveautés, le Aloha Café-Boutique a notamment ajouté un coin salon assorti d’une large banquette et de fauteuils à la fois rustiques et confortables. Le café-bistro compte également organiser sous peu des soirées jeux de société. D’autres changements physiques au lieu seront faits au cours des prochaines semaines et des prochains mois, avance Janie Landry.

«Nous voulons notamment créer une plage intérieure, histoire de rendre le lieu encore plus exotique. J’aimerais bien mettre en place aussi des ateliers de création artistique et artisanale, mais comme nous avons déjà beaucoup d’autres projets en branle, je ne peux dire exactement quand cela va se concrétiser», souligne la proprio du Aloha.

Depuis son ouverture officielle en août 2015, le café-bistro ne dérougit pas et connaît une popularité toujours grandissante. À tel point que le petit resto orangé aux totems colorés sera dorénavant ouvert sept jours sur sept.

«Vraiment, je ne m’attendais pas du tout à un tel succès dès son ouverture. Si on m’avait dit que nous allions avoir des files d’attente sur une base régulière, je ne l’aurais pas cru. Au départ, tout ce que je voulais, c’était de me créer un emploi que j’aimais et passer plus de temps avec ma famille», confie la jeune femme originaire de Shippagan et qui était autrefois fonctionnaire gouvernementale.

Déco à la fois maritime et colorée – dont plusieurs éléments comme les tables ainsi que les totems tikis ont été fabriqués par des menuisiers, des sculpteurs et des forgerons de la région –, boutique d’artisanat local, expositions tournantes d’arts visuels, le Aloha Café-Boutique mise, depuis son ouverture, sur le dépaysement tout rappelant avec créativité la beauté de l’île sur laquelle le café-bistro a pignon sur rue.

«J’ai beaucoup voyagé un peu partout dans le monde et je suis allée dans toutes sortes de petits cafés sympathiques et uniques en leur genre. Je voulais offrir ça à la communauté», exprime Mme Landry.

Ne manquaient plus que des spectacles. Ils se sont d’ailleurs inscrits totalement par hasard dans les activités du café, grâce à la violoniste et poète Christine Melanson, qui a indirectement donné naissance aux Tikis Shows en janvier 2016.

«Elle m’avait sollicitée pour se produire en spectacle au café. Comme je n’avais pas d’équipement de son, j’hésitais à accepter. J’en ai alors parlé à Diane Deschênes (présidente de la Maison de la Culture) qui a accepté de collaborer en nous prêtant l’équipement de la société culturelle, tout en assurant la promotion de l’événement. Les Tikis Shows sont nés à ce moment-là», indique Janie Landry.

Depuis, de nombreux artistes d’ici et d’ailleurs – dont Nathalie Renault, Michel Thériault, Serge Brideau des Hôtesses d’Hilaire ou encore l’excellent jeune auteur-compositeur-interprète québécois Charles Landry – ont offert des prestations dans un cadre intime au Aloha Café-Boutique, qui accueille d’autre part plusieurs auteurs dans le cadre du Salon du livre de la Péninsule acadienne et du Festival acadien de poésie.

«Je n’aurais pas pu demander mieux que d’intégrer ce volet culturel au café, d’autant plus que ça s’est fait tout seul. Il a fallu nous adapter un peu au début, mais personnellement, je suis très contente du résultat aujourd’hui. Les Tikis Shows et les autres événements littéraires sont généralement courus et appréciés du public», atteste Janie Landry, ajoutant que quelques artistes, dont Shaun Ferguson et le groupe 1755 tout récemment, ont aussi tenu leurs lancements d’album et de livre au café-bistro.

Pour suivre les événements du Aloha Café-Boutique, visitez la page Facebook de l’endroit (ALOHA Café-Boutique).