Izabelle partagera la scène avec 100 jeunes choristes

Izabelle, Maxime Forbes et les jeunes de la chorale du centre répètent les chansons du spectacle Chante ton Centre à la Caserne de Dieppe. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Izabelle offrira un tour de chant avec une centaine de jeunes choristes dans le cadre du premier spectacle Chante ton Centre à Dieppe. «C’est un projet de rêve!», s’est exclamée la rockeuse à la voix puissante.

Depuis plusieurs semaines, des élèves de la 2e à la 8e année, de Dieppe, Memramcook et Moncton, se familiarisent avec le répertoire de la chanteuse acadienne Izabelle. C’est un immense cadeau de pouvoir partager sa passion de la musique avec les jeunes, estime l’auteure-compositrice-interprète native de Campbellton qui propose un style pop-rock.

«Je fais de la musique parce que j’aime travailler avec les jeunes et que je suis moi-même une jeune de cœur qui restera toujours jeune», a exprimé Izabelle en entrevue lors d’une répétition à la Caserne au CACD.

En plus des chorales des écoles Amirault, Abbey-Landry et le Sommet, un ensemble vocal qui regroupe 11 jeunes de quatre écoles de la région a été formée au CACD spécialement pour l’événement. La chorale est dirigée par l’enseignant de musique Maxime Forbes.

«Ils ne sont pas beaucoup, mais il y a de très belles voix. Ils sont solides et engagés. On voit que ce sont des jeunes qui aiment la musique et qui n’ont pas peur d’essayer des choses», a partagé le directeur de la chorale, Maxime Forbes, qui s’est engagé dans ce projet sur une base bénévole.

Il espère ainsi transmettre sa passion pour la musique aux enfants. Izabelle a rencontré à plusieurs reprises les enfants. En répétition, elle s’amuse, s’émerveille du talent des élèves, de leur facilité à apprendre les chansons, ainsi que de l’engagement des enseignants. Environ 12 pièces sont prévues au programme du concert qui sera présenté le 21 janvier.

«Ça me fait chaud au cœur qu’on reprenne mes chansons. En plus des chansons de mon disque, il y a aussi beaucoup de pièces inédites qui sortiront sur mon nouvel album cet été. Je trouve ça intéressant de les faire avec les jeunes avant de les présenter devant public. Ça ouvre des idées en moi», a confié celle qui a fait ses débuts dans les chorales scolaires.

Pour Maxime Forbes ce projet permet aux élèves d’aller à la rencontre d’une artiste de leur coin de pays.

«Comme enseignant de musique, on essaie de mettre l’accent sur la musique acadienne parce que souvent la musique à la radio est tout en anglais. C’est plaisant d’avoir une artiste comme Izabelle qui propose de la musique rock, pop et puissante. Ce sont des choses que les jeunes aiment entendre. Ils tripent sur sa musique parce que c’est de la musique qui leur colle à la peau», a-t-il expliqué.

En entrant dans la Caserne, les choristes sont enthousiastes. Ils sont allumés et ont un grand désir d’apprendre. Selon l’enseignant, ces jeunes pourront vivre l’expérience d’un spectacle dans des conditions professionnelles. Le chef de chœur essaie de mettre en lumière les compétences des choristes en poussant un peu plus loin leurs limites.

Avant d’entreprendre une carrière solo en français, Izabelle Ouellet a évolué sur la scène musicale anglophone pendant une dizaine d’années, notamment avec le groupe Angry Candy. Celle qui a lancé un premier disque en français en 2015 n’aurait jamais imaginé un jour entreprendre un projet de chant choral en français.

Même si elle vient d’une petite ville au Nouveau-Brunswick, Izabelle a réussi à accomplir ses rêves. C’est ce qu’elle tente de livrer comme message aux jeunes.

Le goût de la musique

Maxime Forbes estime que cette expérience peut être très inspirante pour les enfants.

«Si une personne veut œuvrer en musique, il faut que ça vienne d’elle-même. Je pense que des projets comme ça font fleurir des fleurs. Notre but est de donner le goût de la musique aux jeunes.»

L’enseignant a tenu à être inclusif en acceptant tous les jeunes qui avaient envie de chanter.

«Le chant choral est de plus en plus populaire dans les écoles. C’est bon pour notre communauté, notre ville et notre société», a conclu l’enseignant de musique.

La responsable du projet au CACD, Emmanuelle Chapados, indique qu’ils ont été inspirés par le projet Sam chante à Saint-Jean, tout en l’adaptant pour Dieppe. Chante ton Centre, qui s’inscrit dans le programme L’Art pour tous… Tous pour l’Art, a pris naissance en 2016. Il était alors parrainé par Denis Richard qui est décédé avant que le projet puisse être mené à terme.

Cet automne, la direction du centre a décidé de reprendre le projet avec Izabelle. Reconnue pour son dynamisme et sa voix vibrante, l’artiste est toute désignée pour collaborer avec les jeunes, considère Emmanuelle Chapados. Pour certaines pièces, la chanteuse sera accompagnée par une ou deux chorales, tandis que pour d’autres ce sont toutes les chorales qui se joindront à elle. Les concepteurs du spectacle réservent aussi une surprise au public. Les musiciens Dillon Robicheau, Mike Bourgeois et Maxime Forbes accompagneront les chanteurs. Deux représentations publiques sont prévues à la Caserne, le 21 janvier, à 13h et 18h.