La rivière comme source d’inspiration

Le collectif des écrivains du Chemin de la Brèche présente une exposition et une anthologie qui explorent le thème de la rivière. Peintures, photographies et collages composent cette collection en montre à la Galerie 12 à Moncton.

Fondé il y a 17 ans par l’artiste visuelle et poète Nancy Schofield avec quelques autres artistes, Les écrivains du Chemin de la Brèche rassemblent 12 créateurs qui demeurent pour la plupart à Grand-Barachois. On y retrouve, entre autres, Roméo Savoie, Herménégilde Chiasson, Dave Skyrie, Élizabeth Blanchard, Rita Auffrey, Élaine Amyot, Ed Lemond, Lee D. Thompson et Nicole Tremblay. Ce collectif qui se rencontre une fois pas mois chez Nancy Schofield, sur le chemin De la Brèche, publie des textes en français et en anglais. À ce jour, ils ont publié quatre recueils. En fondant ce groupe, les artistes ont voulu partager leur passion pour l’art et l’écriture. Rita Auffrey, qui demeure à Moncton, a joint le groupe il y a quelques années.

«Ça nourrit quelque chose chez moi d’avoir accès aux deux langues et de pouvoir passer d’une langue à une autre langue et de pouvoir écrire dans ces deux médiums-là», a-t-elle souligné.

La plus récente anthologie du groupe rassemble des textes inédits autour du thème de la rivière. Des essais, de la fiction et de la poésie figurent dans ce recueil qui met aussi l’accent sur les arts visuels. Le livre comprend une vingtaine d’œuvres visuelles qui accompagnent les textes. Dave Skyrie y propose, entre autres, une peinture et un poème qui rend hommage au regretté Christian Brun.

Afin de souligner la sortie de cette 4e anthologie, le collectif présente une exposition pour la première fois à la Galerie 12 au Centre culturel Aberdeen jusqu’au 17 janvier. On y retrouve 13 œuvres du recueil. Des tableaux de Roméo Savoie, de Dave Skyrie, d’Elaine Amyot, de Nancy Schofield, de Nicole Tremblay ainsi que des photographies de Rita Auffrey et Herménégilde Chiasson composent l’exposition.