Dolores O’Riordan, chanteuse du groupe irlandais The Cranberries, est morte à l’âge de 46 ans.

La relationniste Lindsey Holmes précise que la chanteuse est morte subitement, lundi, à Londres, où elle enregistrait un album. La cause du décès n’a pas encore été révélée.

Lindsey Holmes ajoute que la famille est «anéantie» par la nouvelle.

Le groupe a connu un grand succès international dans les années 1990 avec des chansons comme Zombie et Ode to my family.