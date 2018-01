Spoutnique s’apprête à décoller en français

Si l’espace paraît silencieux, le groupe Spoutnique en a décidé autrement en proposant un voyage musical aux multiples influences évoquant le cosmos. Après un premier album principalement en anglais, la formation d’Edmundston explore la langue de Molière.

Un soupçon de mystère, une touche d’alternatif, de disco des années 1970, de punk, d’électro, de populaire et de psychédélique; Spoutnique transporte à son bord six musiciens qui ont envie de naviguer à travers les styles musicaux. C’est une musique qui invite au voyage.

Après un premier effort, My Blue Sky Turns Teal, Vol 1, la formation de la région d’Edmundston se laisse tenter par le français. Le fondateur du groupe et auteur-compositeur-interprète à l’imagination fertile, Paul Bourgoin, travaille maintenant à l’écriture de nouvelles chansons qui se retrouveront sur un premier micro disque en français. Elles s’inscrivent dans la continuité du groupe et de l’histoire entamée avec le premier volume.

«Ça va faire partie de l’histoire. Ce n’est pas plus difficile en français, mais mes influences sont différentes. Ça demeure toujours dans le style de Spoutnique», a indiqué l’artiste en entrevue.

Celui-ci a un peu le sentiment de peindre des portraits avec des mots. Curieux de nature, Paul Bourgoin aime fouiller et dénicher de nouvelles musiques en scrutant à la loupe la scène indépendante mondiale.

«J’aime beaucoup fouiller dans les vieilles musiques, dans ce qui est nouveau et dans ce qui se passe dans le domaine musical au niveau mondial sans écouter trop ce qui se passe sur le top 40. J’aime bien la musique indépendante et ce que les gens font un peu partout. Je puise beaucoup d’influences dans le monde et dans le temps.»

Paul Bourgoin s’intéresse à l’espace depuis très longtemps. À l’école, peu intéressé par les mathématiques, il avait la tête dans les étoiles à étudier diverses théories en lien avec le cosmos. Il se considère un peu comme un «nerd» de l’espace. Avec Spoutnique, il conjugue donc deux passions: la musique et l’espace. Au fil des chansons du premier album concept, My Blue Sky Turns Teal, Vol 1, se forge une histoire d’amour qui se transporte dans l’univers. Les transformations du monde culturel, l’évolution de l’humanité, les nouvelles technologies, les communications et l’actualité ont inspiré Paul Bourgoin dans l’écriture des pièces. Le volume 2 est déjà écrit, mais il envisage d’enregistrer de nouveau les chansons. Avant de sortir un second volet, le groupe veut faire paraître deux micros disques.

«J’essaie toujours de projeter mes histoires dans cet univers. Il y a aussi le débat entourant les réfugiés. Je me mets un peu dans les souliers de ces personnes qui se retrouvent quelque part qui n’est pas chez eux, bien malgré eux.»

Créée il y a trois ans, cette formation rassemble des amis. François Soucy vient de se joindre au groupe qui compte déjà Jason Guerrette, Mario Cormier, Denis Nadeau, Daniel Bérubé et Paul Bourgoin. Daniel Bérubé, qui est aussi ingénieur de son, collabore à la production des enregistrements. My Blue Sky Turns Teal, Vol. 1, a été choisi parmi les 10 meilleurs albums de l’année 2017 par les membres de Musique NB.

Depuis sa fondation, le groupe a présenté des spectacles dans plusieurs régions de la province, notamment à Moncton, où il s’est produit au moins à cinq reprises, dont lors de la clôture du dernier Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA). Spoutnique reprend la route à la fin janvier. Il sera en spectacle au Tide and Boar à Moncton le 26 janvier et au Capitole Complex à Fredericton le 27 janvier. La formation sera de retour à Moncton le 8 mars pour offrir un spectacle à la salle Empress du Théâtre Capitol.