Robin Joël Cool en nomination aux Prix Écrans canadiens

Robin Joël Cool, Viviane Audet et Alexis Martin ont récolté une nomination aux Prix Écrans canadiens pour la musique du film Les rois mongols de Luc Picard.

Le trio de musiciens est finaliste dans la catégorie Meilleure musique originale (Achievement in Music – Original Score), aux côtés de compositeurs ayant réalisé la musique des films Les Affamés, Hochelaga, terre des âmes, Never Steady, Never Still et The Breadwinner.

«On trouve ça fou pis on est content», a déclaré Robin Joël Cool via Facebook, quelques minutes après le dévoilement des finalistes.

Originaire de Tracadie, le musicien et comédien Robin Joël Cool compose de plus en plus de musique de film, avec sa compagne de vie, Viviane Audet, et Alexis Martin. La comédie dramatique Les rois mongols a clôturé le dernier Festival international du cinéma francophone en Acadie. Un autre film auquel le trio a signé la musique, le documentaire Sur la lune de nickel est cité dans trois catégories. Il n’y a pas de catégorie musique pour les documentaires.

Les lauréats des Prix Écrans canadiens seront connus lors de la Semaine du Canada à l’écran du 5 au 11 mars.