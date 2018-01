Où se tiendront les Éloizes 2020?

L’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), productrice des Éloizes, lance un appel pour la région hôtesse du rendez-vous 2020.

Les Éloizes célèbrent, depuis 1998, le dynamisme, la qualité et l’originalité du travail des artistes professionnels des quatre provinces de l’Acadie. Tenu aux deux ans dans une région différente du Canada atlantique, cet événement unique en son genre comprend deux volets d’activités: l’Événement Éloizes – qui consiste en une série de manifestations artistiques et culturelles – et la Soirée des Éloizes, un gala de remise de prix télédiffusée sur les ondes de Radio-Canada.

Les régions intéressées peuvent soumettre leur candidature par la poste à l’AAAPNB au plus tard le 9 mars.

La région hôtesse des Éloizes 2020 sera dévoilée lors de la Soirée des Éloizes 2018, le samedi 5 mai au Centre Jean-Daigle à Edmundston.