Walk Off The Earth en spectacle à Moncton

Le groupe Walk Off The Earth se produira au Casino Nouveau-Brunswick à Moncton le 6 mai.

Considérée comme un phénomène musical atypique, non conventionnel, la formation créée en 2006, basée à Burlington en Ontario, a pris le monde d’assaut. Leur brillante interprétation de Somebody That I Used To Know de Gotye, sur YouTube, a recueilli plus de 181 millions de visionnements mercredi. Leur chaîne YouTube compte plus de 2,8 millions d’abonnés et leur récente reprise de Shape Of You par Ed Sheeran a été visionnée au-delà de 13 millions de fois.

Son tube Fire In My Soul a été certifié or au Canada et fait partie d’une sélection de simples à être diffusée dans le monde entier par Universal Music Canada. Lauréat d’un prix Juno, le groupe a fait paraître récemment Nomad, une chanson d’amour provocante et flamboyante qui répond une fois de plus à la diversité de styles à laquelle le public s’est habitué.

Cette chanson fait suite aux sorties des extraits à succès Fire In My Soul et Taekwondo (qui a également été publié en EP et court métrage). Aussi, juste à temps pour les Fêtes, le groupe a fait paraître Holiday Beard Ballads, Vol. 1, qui met en vedette Mike «Beard Guy». Ce membre du groupe interprète des classiques du temps des fêtes au piano.

Les billets seront en vente à compter du 19 janvier et les prix varient de 59,99$ à 69,99$. Le groupe effectue présentement une tournée nord-américaine.