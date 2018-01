Pascal Lejeune, Donat Lacroix et Pierre-Guy Blanchard seront du premier film de Denise Bouchard

Pascal Lejeune, Donat Lacroix et Pierre-Guy Blanchard figureront au rang des acteurs principaux du premier long métrage de Denise Bouchard, intitulé Pour mieux t’aimer, dont le tournage s’amorcera le 9 février.

Distribution néophyte pour l’actrice acadienne qui signe son premier scénario et qui coréalisera son premier long métrage avec Gilles Doiron (Aller-retour). Denise Bouchard s’apprête ainsi à faire le grand saut derrière la caméra, après cinq ans de travail acharné sur papier. Au cours d’une rencontre avec l’Acadie Nouvelle, l’actrice, metteure en scène et désormais cinéaste ne cachait pas sa fébrilité à l’aube du début du tournage.

«C’est certain que pour tourner l’hiver, il faut être un peu cowboy. C’est toujours un peu plus compliqué parce que tu ne sais jamais à quoi t’attendre en termes de lumière naturelle du jour ou de conditions météo. Mais le film se passe en hiver tout simplement parce que je n’écris que l’hiver. Le reste pour moi, ce sont des détails, bien que je me demande encore si j’ai tout ce qu’il faut pour commencer à tourner. Les nuits (de sommeil) sont courtes ces temps-ci.»

Denise Bouchard le reconnaît: le projet est ambitieux, avec des acteurs vedettes qui feront leurs premières armes sur grand écran et un budget pour le moins minimal – 250 000$ consentis par Téléfilm Canada, ce qui représente à peine une demi-heure de télésérie en temps normal.

«Je me laisse tout simplement guider par mon énergie et ma création. Je me suis dit qu’à 50 ans (et quelques poussières), tout est possible. Je voulais travailler avec quelqu’un qui avait cette même ambition que moi et Gilles Doiron, que j’ai rencontré sur le plateau de tournage de la télésérie Le Clan, a exactement ça», signale Mme Bouchard avec un large sourire.

Pour mieux t’aimer met en scène un drame familial entourant le retour des cendres, par le biais d’une Roumaine débarquant en Acadie, d’une Acadienne exilée en Roumanie depuis plusieurs années. L’époux, Gaston, campé par Donat Lacroix, ainsi que ses deux fils, Pierre (Pascal Lejeune) et Léo (Pierre-Guy Blanchard) se retrouveront tous trois confrontés à une aura de mystère, de violence et de blessures entourant le décès de la femme.

Le tournage se déroulera à divers endroits dans la Péninsule acadienne, hormis une journée à Moncton pour recréer un bureau dans une ville en Roumanie. Avec son scénario, Denise Bouchard tenait à créer une histoire singulière en sortant des sentiers battus.

«Bien sûr, les gens d’ici vont reconnaître différents lieux, comme le Village historique acadien où nous allons tourner quelques scènes. Mais je ne voulais pas donner un sens acadianiste à mon film; je voulais sortir de notre folklore», confie-t-elle.

Et bien sûr, à la fois par souci de budget et par volonté sincère de braquer les projecteurs sur des talents d’ici, la cinéaste a choisi des personnalités acadiennes bien connues, quoique peu habituées aux plateaux de cinéma, pour revêtir les traits de ses personnages principaux.

«Ça faisait trois ans que je pensais à Pascal Lejeune pour interpréter le rôle de Pierre. J’avais tellement peur qu’il refuse! Lui-même n’était pas certain s’il allait être à la hauteur au début, je pense. Mais dès la première lecture en groupe, il a été parfait! Même chose pour Donat Lacroix et Pierre-Guy Blanchard. Si j’ai choisi trois musiciens à la base pour porter le film, ce n’est pas un hasard: j’avais de la musique en tête et je voulais que ça transpire dans mon film», indique-t-elle en ajoutant que Pierre-Guy Blanchard signera également l’environnement sonore de Pour mieux t’aimer.

Comédienne et actrice depuis 30 ans, celle qu’on a vu notamment sur les planches du Pays de la Sagouine ainsi que dans des téléséries comme Belle-Baie ou, plus récemment, Le siège, estime être aujourd’hui bien outillée pour passer derrière la caméra.

«Je pense que j’étais prête à prendre ce risque dans ma carrière, car c’en est un. Mais j’ai toujours été une curieuse de plateau. Je suis souvent allé voir du côté de l’éclairage comment ça fonctionne, et même du côté de la direction photo. C’est rendu que je fais même des rideaux!», lâche Denise Bouchard dans un grand éclat de rire.

Denise Bouchard compter présenter son long métrage à travers divers festivals et éventuellement en salles. Le tout devrait se préciser au cours de la prochaine année.

«Pierre me ressemble»

Quand Pascal Lejeune a reçu l’offre de Denise Bouchard pour jouer dans Pour mieux t’aimer, il est un peu tombé sur le derrière.

«Je lui ai demandé si elle était vraiment certaine. Ma seule expérience sur un plateau de tournage était d’avoir été figurant pour la télésérie Belle-Baie. Mais Denise m’a dit de ne pas m’inquiéter», exprime l’auteur-compositeur-interprète qui fera ainsi ses débuts au grand écran dans le rôle de Pierre.

Cette proposition, quoiqu’inusitée, a toutefois éveillé quelque chose en Pascal Lejeune. Avec verve et passion, Denise Bouchard l’a non seulement convaincu d’embarquer sans crainte dans le projet, mais cela a aussi fait remonter un désir enfoui depuis longtemps: celui d’essayer le jeu.

«J’ai toujours été un très grand fan de cinéma. J’avais même appliqué pour des études dans le domaine au Québec en 2002, mais ça n’avait pas abouti. J’aime aussi aller voir des pièces de théâtre et il y a toujours eu un petit côté de moi qui voulait être comédien», souligne-t-il avec un brin d’exaltation.

Il semble également que les astres étaient alignés pour entreprendre ce nouveau défi, puisque d’ordinaire, Pascal Lejeune a pas mal de besogne en hiver, que ce soit en création ou en réalisation d’albums.

«Mais ces temps-ci, je n’ai aucun projet, donc le timing est bon. Et à force de lire le scénario, je me suis convaincu que ce rôle était pour moi», soutient-il.

Pascal Lejeune s’est même rapidement pris d’affection pour Pierre, chez qui il trouve plusieurs affinités avec sa propre personnalité.

«Pierre me ressemble beaucoup et ça me rassure. Il parle peu; tout est dans son regard et sa façon d’être. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre lors du tournage, mais je vais arriver sur le plateau comme une véritable éponge. J’aime essayer toutes sortes d’affaires et je suis prêt», mentionne Pascal Lejeune d’un ton catégorique.

Un projet «familial» et «communautaire»

Avec un microbudget de 250 000$ et à peine 19 jours de tournage, les artisans entourant la production du long métrage de Denise Bouchard devront être créatifs tout en se débrouillant avec les moyens du bord. Qu’à cela ne tienne, selon Gilles Doiron, coréalisateur du film, puisque la communauté sera mise à contribution tout au long du projet.

«C’est évident que la communauté est super importante pour un projet avec un si petit budget. Comme Denise et moi devons porter plusieurs chapeaux, la moindre petite aide de nos concitoyens sera grandement appréciée», déclare Gilles Doiron, pour qui ce long métrage représente un défi enlevant.

«C’est tellement le fun de travailler sur un projet comme celui-là! Denise (Bouchard) a de l’expérience que moi je n’ai pas et l’inverse. Nous allons former une équipe du tonnerre», atteste-t-il avec enthousiasme.

Et comme le groupe sera restreint, le coréalisateur espère et assure que le tournage de Pour mieux t’aimer se déroulera dans une ambiance familiale.

«Comme tout le monde se connaît déjà un peu et va se connaître encore davantage très rapidement, je crois qu’un esprit de camaraderie va se créer dans les prochains jours. Ça va être une belle affaire», certifie Gilles Doiron.

Le public pourra bientôt suivre le déroulement du travail de Pour mieux t’aimer. Une page Facebook et un site web seront lancés sous peu, dans lesquels les artisans du film publieront diverses informations ainsi que, si besoin est, des appels à contributions techniques (accessoires, locations d’espaces ou autres).