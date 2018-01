House Mix du Toronto Dance Theatre: à la rencontre de la virtuosité et de la créativité

Cinq œuvres aux univers très marqués, du chorégraphe Christopher House, composent la rétrospective proposée par le Toronto Dance Theatre (TDT) dans le cadre du spectacle anniversaire. Dans une prestation éclatante, les 12 danseurs ont été acclamés par la foule au Théâtre Capitol à Moncton.

Environ 300 personnes ont assisté à la première représentation de la tournée néo-brunswickoise du TDT, jeudi.

À la tombée du rideau, les danseurs ont été ovationnés.

La compagnie présente une rétrospective du travail de Christopher House qui s’étend sur plus de 30 ans. Duos, trios, pièces d’ensemble; le programme comprend des œuvres plus anciennes comme Fjeld qui date de 1990 jusqu’à Echo Dark créé en 2015, témoignant ainsi du large registre et de la créativité du chorégraphe et des danseurs qui sont remarquables.

Surprise, énergie et créativité sont au rendez-vous. En 50 ans, le TDT a créé plus de 500 chorégraphies différentes, dont une soixantaine d’oeuvres signées par le chorégraphe originaire de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui assure la direction artistique de la compagnie depuis 1994.

Il s’agit d’un beau survol du répertoire de cette compagnie qui a eu un impact majeur sur l’évolution de la danse contemporaine au Canada.

«Ça nous permet de voyager un peu au travers l’esthétique et l’histoire de la danse contemporaine qui s’est faite à Toronto et au Canada. C’est sûr que moi j’ai un goût marqué pour tout ce qui est peut-être plus enjoué où je sens que les danseurs ne s’attardent pas nécessairement sur la précision du geste, mais qui sont vraiment dans le jeu. Ça amène la précision du geste parce qu’ils sont présents, donc le premier tableau m’a particulièrement plu», a partagé l’artiste du théâtre et de la danse Lou Poirier.

Dans la première pièce Martingales (2014), la structure est plus improvisée. Un musicien est sur scène pour accompagner les interprètes. Les danseurs se lancent une balle et on ne sait jamais où elle va tomber. Cette œuvre s’inspire du mouvement imprévisible des particules élémentaires et du plaisir de jouer.

Dans un environnement sonore métallique, les danseurs s’entrecroisent et se greffent les uns aux autres.

Un tour de force

Pour conclure le spectacle, la compagnie a choisi Vena Cava (1998), une pièce très dynamique qui plonge dans un tout autre univers, beaucoup plus contrôlé. Il s’agit d’une oeuvre intense et percutante. Musique endiablée, très rythmée, mouvements d’une grande précision et d’une beauté spectaculaire, rappelant parfois une forme plus classique, cette œuvre relève de l’exploit.

«C’est fou le contrôle des corps. Ça l’air d’être tellement facile. Les deux dernières pièces m’ont marqué. C’est plein d’énergie et ça punche tout le temps. Ils jouent avec le rythme des corps et dans l’espace. C’est définitivement inspirant de voir des spectacles comme ça. Avec la danse contemporaine, on ne sait jamais trop à quoi s’attendre», a exprimé la comédienne et auteure Bianca Richard.

Il est rare de voir 12 danseurs sur scène, aussi versatiles. Comme l’a souligné Lou Poirier, il y a une belle complicité entre les danseurs.

«On est bien servi, on n’est pas dans de la danse homogène et pourtant ils sont capables aussi d’être d’une grande précision. Quand on peut s’asseoir là et se laisser voyager avec notre corps, pas juste avec notre tête, c’est merveilleux», a-t-elle mentionné.

Le programme comprend aussi des pièces plus intimes qui jouent sur les ombres et les lumières, très dramatiques, comme le trio de danseurs dans la pièce Fjeld qui évoque le pathos et l’expression des corps des peintures de la Renaissance. Les pièces Thirteen et Echo Dark figurent aussi au programme.

«J’ai adoré le spectacle, l’intensité. J’aime la façon dont les pièces sont construites. C’est toujours de plus en plus explosif», a partagé un autre spectateur, Tim Borlase.

Ce spectacle était présenté dans le cadre de l’événement Impactfest du Ballet-théâtre du Canada atlantique qui se déroule jusqu’au 20 janvier. Le spectacle House Mix du TDT sera présenté aussi au Centre des arts de la Confédération à Charlottetown, le 20 janvier, au Théâtre Impérial à Saint-Jean, le 23 janvier, et au Playhouse à Fredericton, le 25 janvier.