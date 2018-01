Annie Blanchard choyée de réendisquer Évangéline

Annie Blanchard le reconnaît d’emblée: Évangéline a été et demeure à ce jour son plus gros succès en carrière. Treize ans après l’avoir chantée à Star Académie, le public, tant québécois qu’acadien, la lui redemande à chacun de ses spectacles. Elle l’avoue: elle ne se lasse pas de la réinterpréter sur scène depuis tout ce temps, ni même de la réendisquer, ce qu’elle fera – pour la troisième fois dans son cinquième album qu’elle enregistre à Memramcook.

Lorsqu’elle a propulsé Évangéline sur le disque et pendant la tournée de Star Académie en 2005, jamais Annie Blanchard n’aurait cru obtenir un tel succès. Encore moins de gagner le Félix de la Chanson de l’année, laissant son auteur, Michel Conte, à la fois ému et pantois.

«C’est vraiment le public qui a décidé qu’Évangéline allait devenir populaire et ma chanson fétiche. Dans ma tête, à ce moment-là, comme je n’avais pas gagné Star Académie, je ne pensais pas qu’elle allait m’emmener aussi loin», confie Annie Blanchard au cours d’un entretien téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Du coup, une relation d’amour s’est installée entre l’interprète de Maisonnette et son public. Un lien privilégié qui perdure, notamment grâce à sa chanson porte-bonheur.

«Je ne m’en suis jamais vraiment distancée, même si j’ai quand même voulu faire autre chose, montrer qui j’étais à travers ma musique. Mais elle fait partie de ma vie depuis tellement longtemps, même avant Star Académie. Il y a toujours eu une sorte de magie chaque fois que je la fais. J’ai même demandé aux gens, il y a quelques années, s’ils étaient tannés que je la chante et ils m’ont répondu un non catégorique!», signale Annie Blanchard avec une pointe d’amusement.

Et n’eût été son sang-froid lors des auditions de Star Académie, peut-être bien que la suite des choses n’aurait pas été aussi payante.

«Beaucoup m’ont dit, lorsque j’ai passé les auditions à Moncton à l’hiver 2005, qu’Évangéline était un choix audacieux. La chanson n’était pas très connue à l’époque. Mais moi, ça me permettait vraiment bien d’expliquer qui j’étais et surtout d’où je venais. Finalement, le hasard a voulu que Stéphane Laporte la connaissait et que c’était l’une des chansons préférées de Julie Snyder parce que sa grand-mère la lui chantait quand elle était petite», se souvient-elle.

Nouvelle version sur son prochain album

Après sa version très studio sur le disque de Star Académie et une deuxième plus épurée sur son premier album solo Sur l’autre rive, lancé en 2007, Annie Blanchard enregistrera ces jours-ci une nouvelle mouture d’Évangéline. Elle se retrouvera parmi les 10 plages de son album de reprises francophones des années 1970 qui fait suite – et avec le même réalisateur, George Belliveau – de son excellent disque anglophone Those Were The Days, paru à l’automne 2016.

«Comme Évangéline a été écrite en 1969 et popularisée pour la première fois par Isabelle Pierre par la suite, il était tout naturel pour moi de l’inclure dans l’album. Et comme mon premier disque n’est plus disponible, plusieurs personnes m’ont demandé à travers les années où elles pouvaient se la procurer et si j’allais éventuellement à la réenregistrer», souligne Annie Blanchard, qui a entamé lundi le premier de ses trois jours de travail en studio avec George Belliveau et son équipe.

La chanteuse acadienne compte ainsi poursuivre dans la même veine que Those Were The Days, dans lequel elle reprenait quelques-uns des classiques du folk et du rock anglophones avec une teinte réactualisée et légèrement country.

«Les pièces vont être interprétées avec un traitement actuel, mais sans les dénaturer. Dans mon esprit et celui de mon équipe, c’est comme si nous étions les premiers à les faire. Et comme George (Belliveau) aime les tounes qui bougent, ça va être très radio-friendly», appuie Annie Blanchard avec entrain.

Outre Évangéline, la blondinette interprète reprendra Travailler c’est trop dur de Zachary Richard, La 20 d’Édith Butler (un peu plus récente, admet-elle, mais aux sonorités originales très années 1970), ainsi que plusieurs autres standards de cetet époque du répertoire francophone.

L’album devrait sortir en avril.