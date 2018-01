Chante ton centre: quand le chant réchauffe les cœurs

Visages souriants et yeux pétillants; c’est avec plein d’entrain que les 115 jeunes choristes ont partagé la scène avec Izabelle. À l’issue du spectacle Chante ton centre à la Caserne de Dieppe, l’auteure-compositrice-interprète était très émue.

«Dès la première chanson, j’ai eu du mal à retenir mes larmes. Ça fait chaud au cœur. Ça m’émeut parce que pour la plupart des jeunes, c’est leur première expérience devant public et de les voir chanter sur la scène et comment ils sont heureux de présenter à leur famille ce qu’ils ont préparé depuis plusieurs mois, c’est merveilleux», a déclaré Izabelle.

Plus de 400 personnes ont assisté aux deux représentations dimanche. Des chorales de différentes écoles de la région de Dieppe, Moncton et Memramcook ont participé à ce grand concert qui a voyagé à travers le répertoire revisité d’Izabelle. Pour l’occasion, la chanteuse a offert quelques nouvelles pièces qui se retrouveront sur son prochain album. En plus de dédier le spectacle au regretté Denis Richard, qui devait au départ être l’artiste parrain de Chante ton centre, Izabelle et les choristes ont repris avec force Petit-Rocher vers la fin du spectacle.

Tour à tour, les chœurs se sont joints à la chanteuse sur la scène pour interpréter ses chansons, de Caméléon à Tourne le dos en passant par Les différents et Pourquoi les écouter. Pendant le spectacle, elle a échangé avec les enfants, souvent de manière spontanée.

«Travailler avec des jeunes, c’est ce que j’aime le plus faire au monde», a-t-elle affirmé devant la foule.

Parmi ses nouvelles chansons, figurait à la sélection À la liberté – une pièce touchante qui a été interprétée avec beaucoup de conviction par les jeunes. Le spectacle s’est terminé par une prestation énergique et flamboyante de l’ensemble des chorales qui ont chanté Donnez-moi la chance.

Malgré quelques petites imperfections, l’émotion était au rendez-vous et le tout s’est bien déroulé. Les spectateurs, pour la plupart des membres des familles des choristes, sont repartis emballés.

«J’ai trouvé ça fantastique d’avoir invité les enfants à ce projet. Ça leur donne une opportunité de connaître un artiste francophone. Dans les écoles, on met beaucoup l’accent sur le français et la culture, donc ça aide avec la construction identitaire. Et puis, au travers des chansons, il y a beaucoup de valeurs et de belles pensées. Bravo!», a déclaré Monique Dupuis de Dieppe.

Sa fille Maude Dupuis, une élève de 4e année de l’école Amirault, était du spectacle. Celle qui adore chanter a bien envie de devenir enseignante de musique plus tard.

«J’ai beaucoup aimé ça. C’est amusant. Chanter me rend heureuse», a-t-elle confié.

Certains enfants ont dansé avec Izabelle. C’est le cas d’Isabelle Boudreau qui se sent tout à fait à l’aise sur la scène. Elle a bien aimé sa rencontre avec l’artiste acadienne. En sortant de la salle, des parents ont qualifié le spectacle d’extraordinaire.

«C’est vraiment une belle expérience pour les enfants et c’est beau de voir les chorales se jumeler. Chaque école a très bien performé. Ce qui m’a impressionné le plus, c’était toutes les chorales ensemble. Ils ont chanté des chansons dont le rythme est assez rapide et on entendait très bien les voix des enfants. Ça fait chaud au cœur de voir son enfant vivre de belles expériences comme ça», a exprimé un parent de Memramcook.

Les chanteurs étaient accompagnés des musiciens Dillon Robicheau, Mike Bourgeois et Maxime Forbes. Le spectacle Chante ton centre est un projet initié par le Centre des arts de la culture de Dieppe. Cette première édition a été présentée à guichets fermés.