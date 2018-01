La légendaire Petula Clark en spectacle à Moncton

Petula Clark montera sur la scène du Casino Nouveau-Brunswick à Moncton, le 23 mai prochain.

La chanteuse, compositrice et actrice britannique qui n’a plus besoin de présentation est devenue une étoile de la BBC National Radio en décembre 1942 à l’âge de 10 ans. Avec des titres tels que Petit cordonnier, With all my heart, Chariot, Cœur blessée et Ya ya twist, elle a cumulé les succès. Elle a remporté le prestigieux Grand prix national du disque français.

Sa chanson Downtown, qui date de 1965, a été un succès mondial qui a été repris, entre autres, dans la série télévisée Lost. Cette pièce lui a permis de devenir la première chanteuse du Royaume-Uni à franchir le cap du million de ventes aux États-Unis. En Europe et au Canada, elle a enregistré Je chante doucement, Que fais-tu là Petula, Tu es le seul, L’agent secret et Bleu blanc rouge. En 1966, Petula Clark était l’une des chanteuses les plus populaires au monde. En 1967, elle a reçu le International Award de l’industrie musicale internationale aux côtés des Beatles et de Tom Jones. Petula a donné des concerts bilingues à l’Olympia de Paris et à la Place des Arts à Montréal. En 2017, la chanteuse a tourné en Australie en plus de commencer à enregistrer un nouvel album français au Canada (qui sortira en 2018). Elle a entrepris aussi une vaste tournée américaine qui se termine à New York, où elle n’a pas joué de concert depuis de nombreuses années. Elle reviendra pour une série de concerts au Canada au printemps 2018, avec des arrêts dans plusieurs villes.

Les billets pour le spectacle de Moncton seront en vente à compter de vendredi. Les prix varient de 49,99$ à 64,99$.