La Ligue d’improvisation du Madawaska renaît de ses cendres

Après une vingtaine d’années d’absence sur la scène culturelle, les activités de la Ligue d’improvisation du Madawaska ont repris lundi soir, à Edmundston.

C’est devant un public réuni au Centre des arts d’Edmundston que les improvisateurs ont pu reprendre du service, et ce, après quelques semaines d’entraînement.

Cette renaissance de l’improvisation sous une forme structurée est le fruit du travail de Michel Hédou, qui est enseignant à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

«Il y a quand même eu un peu d’impro depuis toutes ces années, mais pas de façon régulière et structurée» explique-t-il d’entrée de jeux.

Quatre rendez-vous improvisés ont été planifiés par le responsable de la ligue.

La première de ces rencontres a été qualifiée de succès par M. Hédou, qui s’est dit heureux d’avoir eu l’occasion sur place de recruter de nouveaux participants qui vont se joindre aux activités de la ligue.

Une vingtaine de joueurs, dont quelques-uns qui ont évolué dans la défunte ligue du même nom, sont montés sur scène pour ce retour de l’improvisation dans la région.

Ces joueurs provenaient de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston et de participants qui ont décidé de se joindre aux activités de la ligue.

«À plus long terme, certains projets pourraient apparaître. Si le public est au rendez-vous et que le bassin de joueurs est assez bon, il y a possibilité de participer à certains tournois et évènements culturels», a expliqué Michel Hédou.

D’ici là, trois autres rencontres sont prévues au calendrier de la Ligue d’improvisation du Madawaska. Celles-ci se dérouleront au Centre des arts d’Edmundston le 5 mars, le 26 mars et le 23 avril.

«L’improvisation peut apporter beaucoup de choses à une personne, comme d’être plus à l’aise devant un groupe ou une foule ou durant une entrevue. Ça peut également aider à développer la maîtrise de soi-même et l’imagination et de pouvoir lâcher son fou», affirme Michel Hédou, qui est l’entraîneur de l’équipe d’improvisation de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.