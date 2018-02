Maggie Savoie et Les Bluecharms: un spectacle, deux lancements!

L’artiste Maggie Savoie et la formation Les Bluecharms présenteront chacun leur nouvel album samedi au Théâtre Fatima de Kedgwick.

Après avoir connu un beau départ avec son premier album Le sage du bois de chauffage – un album maison de A à Z –, Maggie Savoie revient en force avec un second mini-album comprenant cinq pièces, On court.

Album On court de Maggie Savoie

Cet opus a été conçu de sorte à coïncider avec son passage à Lorient l’été dernier.

«Je voulais arriver là-bas avec du nouveau matériel, avoir quelque chose à proposer qui me représentait vraiment à ce moment-là, donc quelque chose qui brasse un peu plus que le premier album», explique l’artiste qui, cette fois, a pu compter sur l’appui de musiciens.

«Il a été enregistré dans un véritable studio cette fois, donc c’est une tout autre dynamique que pour le premier. Le fait de ne pas avoir à me casser la tête avec la technique, ça m’a permis de me concentrer davantage sur ma musique», ajoute-t-elle.

Outre sa carrière personnelle, la jeune artiste fait également partie d’un band tout féminin et tout restigouchois, Les Bluecharms, formation qui comprend également Isabelle Savoie, Louise Poirier et Marie-Christine Arpin.

Le groupe propose pour sa part son premier album (cinq pièces également), Finance moé, un disque au style folk possédant – selon la pièce à l’écoute – tantôt des sonorités blues, teintées de jazz et même – à la limite – un peu punk.

Finance moé, c’est avant tout la consécration d’une belle aventure pour ces quatre amies qui s’accordent sur scène depuis environ une demi-douzaine d’années.

«On joue vraiment par pur plaisir. C’est d’ailleurs grâce aux filles – à leur insistance – que j’ai entrepris une carrière solo. Elles m’ont convaincu de me lancer», raconte Maggie.

Faire un album coûte cher et prend du temps. Dans la formation des Bluecharms, on retrouve notamment deux jeunes mamans avec des emplois ainsi qu’une femme d’affaires qui gère sa propre entreprise. Le temps pour la musique est donc compté…et très limité.

Album Finance moé de Les Bluecharms

«Ce n’est pas évident de coordonner une pratique, alors on peut imaginer ce que c’est pour l’enregistrement d’un album ou l’organisation d’un spectacle», lance en riant Maggie.

«Le fait qu’on ait pu faire cet album, ça me remplit donc d’une immense fierté. On l’attendait depuis longtemps. En raison justement de nos emplois de nos horaires chargés et nos styles de vie différents, on ne sait pas trop comment l’histoire des Bluecharms va évoluer. Mais peu importe, on aura quand même réussi à laisser une trace tangible de notre musique et ça, on en est toutes très fières», ajoute-t-elle.

Si les deux albums sont lancés officiellement samedi, ils sont disponibles depuis quelques mois déjà, juillet pour Maggie, septembre pour Les Bluecharms.

Les deux albums de Maggie Savoie sont notamment disponibles sur AN Boutique. Celui des Bluecharms est pour sa part disponible en téléchargement sur la plateforme iTune.