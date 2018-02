La Sagouine dans le livre Guinness des records?

La Sagouine détiendrait-elle le record mondial de longévité d’un monologue au théâtre joué par la même comédienne? C’est ce qu’avance le cinéaste Phil Comeau qui suggère d’entreprendre des recherches plus poussées afin d’inscrire éventuellement ce classique du théâtre acadien, porté par Viola Léger, aux records Guinness.

Selon Phil Comeau, si cela s’avère exact, ce serait un premier record culturel pour l’Acadie. Viola Léger a joué La Sagouine pendant 45 ans, de 1971 à 2016. On estime qu’elle est montée sur scène pour incarner la Sagouine plus de 3000 fois. Elle a littéralement porté sur ses épaules cette œuvre culte d’Antonine Maillet.

«Pour moi, c’est sans doute un record mondial de longévité d’un monologue au théâtre joué par la même comédienne. Donc, cela serait génial si en culture, l’Acadie avait la reconnaissance officielle de ce record mondial au Guinness», a déclaré le cinéaste acadien.

Il y a huit ans, Viola Léger recevait un prix en France pour son interprétation dans la série télévisée La Sagouine réalisée par Phil Comeau. Celui-ci souhaite ardemment qu’une association acadienne entreprenne des démarches pour faire reconnaître la pièce et sa comédienne au panthéon des records mondiaux. Il a soumis l’idée à l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, il y a environ un an. Le président de l’AAAPNB, Philippe Beaulieu, trouve l’idée très intéressante, mais il admet que vu leur programmation très chargée, le temps leur a un peu manqué pour entreprendre les recherches nécessaires.

«Si on entreprend ça, il faut l’entreprendre comme il faut. Ce n’est pas quelque chose qui est oublié, c’est juste qu’à un moment donné on va le ressortir pour reconsidérer ça et peut-être enclencher quelque chose, mais disons qu’il faut s’asseoir pour faire vraiment une recherche. Il faut avoir le temps de bien le faire parce qu’un projet comme ça, c’est sérieux», a expliqué M. Beaulieu.

Celui-ci convient que la suggestion de Phil Comeau est tout à fait pertinente et valable, malgré sa surprise lorsque l’idée leur a été proposée parce que la culture est rarement associée à des records. Ce serait certainement le premier record mondial dans le domaine culturel acadien.

«C’est une reconnaissance qui mérite d’être soulignée si tel est le cas. La Sagouine est devenue un monument et un classique et c’est tout à l’honneur de Viola Léger qui a porté ce personnage jusqu’au bout. Je suis d’accord avec l’idée, et maintenant, il faut voir comment on le fait.»

La pièce Broue a déjà détenu le record mondial de longévité d’une pièce de théâtre interprétée par le même groupe de comédiens, pour ensuite être détrônée par une œuvre de la Croatie.

Le cinéaste estime qu’il serait préférable que les démarches soient menées par une organisation acadienne au lieu d’un simple individu. Pour ce faire, il propose au groupe intéressé d’effectuer notamment des recherches au Fonds Viola Léger au Centre d’études acadiennes afin de se procurer les preuves nécessaires. Viola Léger a joué la Sagouine jusqu’en 2016 pour ensuite se retirer de la vie publique l’année suivante pour des raisons de santé. En 2017, elle a lancé le livre La petite histoire de la Sagouine; un récit qui relate les débuts de son aventure théâtrale.