Feist en spectacle au Nouveau-Brunswick en mai

L’auteure-compositrice-interprète Feist, plusieurs fois finalistes aux prix Grammy, offrira une série de cinq concerts dans les Provinces maritimes au mois de mai. Au Nouveau-Brunswick, elle s’arrêtera à Saint-Jean, Fredericton et Moncton.

Cette tournée fait suite à la sortie de son album Pleasure qui s’est retrouvé sur la courte liste des Prix Polaris 2017. La chanteuse native d’Amherst en Nouvelle-Écosse a grandi dans l’Ouest canadien. Primée plusieurs fois au Prix Juno, cette artiste au talent singulier qui offre un univers qui lui est propre a su se démarquer sur la scène musicale au fil des années. La chanteuse a fait paraître six albums solos en carrière, Dont Let It Die qui a lancé sa carrière aux États-Unis au milieu des années 2000. Sa chanson 1,2,3,4 tirée de son troisième album Reminder l’a propulsée au sommet des palmarès.

Feist donnera des spectacles au Théâtre Impérial à Saint-Jean, le 19 mai, au Playhouse à Fredericton, le 22 mai et au Théâtre Capitol à Moncton, le 24 mai. Les billets pour les spectacles au Nouveau-Brunswick seront mis en vente ce vendredi 16 février.